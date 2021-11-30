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Başıboş köpek dehşeti! Okul dönüşü, saldırıya uğrayan çocuk yoğun bakımda

Ankara Pursaklar'da 12 yaşındaki Enes Koca okuldan eve dönerken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Kasım 2021 09:53
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde okuldan eve dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Koca, okul dönüşü Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi üzerindeki boş arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan ve Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

AMCASI TARAFINDAN BULUNDU

Haberi alan aile fertleri ve akrabaları hastaneye koştu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan amca Ali Osman Koca, kardeşinin kendisini arayarak çocuğunun okuldan dönmediğini söylediğini anlattı.

Aramak için çıktığında yeğenini boş arazide etrafında köpekler olduğu halde bulduğunu belirten Koca, yeğenini hemen hastaneye kaldırdıklarını bildirdi.

Başıboş köpeklerin aynı bölgede daha önce de insanlara saldırdığını kaydeden Koca, "Hayvanseverler birkaç tane ekmek vermeyle kendi vicdanlarını tatmin ediyorlar. Anasına babasına bakmayan insanlar gelmiş orada sokak köpeklerine bakacağız diye şey yapıyorlar. Gelsinler bir de şu çocuğun halini görsünler, ondan sonra görelim onları." diye konuştu.

"DURUMU ÇOK KÖTÜ"

Yetkililerden başıboş hayvanları bölgeden toplamalarını isteyen Koca, yeğeninin durumuna ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Çocuğun durumu çok kötü. En az iki üç ay hastane süreci var. İki üç tane ameliyatı var. Yoğun bakımda şu an. Kafası komple kazınmış çocuğun. Baldırlarında komple kasları görünüyor, etler falan gitmiş. Çocuğu resmen parçalamışlar. Çocuk yüzüstü yere yattığından yüzü kalmış. Geri kalan her tarafını parçalamışlar."

Dede Şakir Durmuş ise şöyle konuştu:

"Köpeğin bir tanesine birisi bir taş attığı zaman veryansın yapıyorlar. Nerede hayvanseverler? Hayvanı biz cebimizde besleriz. Onlar gibi lafla beslemeyiz. Biz onları kapımızda besliyoruz. Yalandan şuraya götürüp de bir ekmekle veya bir süs köpeği beslemekle hayvansever olunmaz. Neredeler hani? Bir tanesi geçmiş olsuna gelmiyor."

Teyze Kevser Mutlu ise olayın yaşandığı bölgede oturanların durumdan şikayetçi olduklarını ancak sonuç alınamadığını anlattı.

Mutlu, yeğeni Enes'in köpekleri çok seven bir çocuk olduğunu, annesinin kendisine köpek alması için Yasin Suresi'ni ezberlemeye çalıştığını dile getirdi.

BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN'DEN AİLEYE ZİYARET

KAPAT [X]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin aileyi hastanede ziyaret etti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çetin, "Bugün 12 yaşındaki yavrumuz Enes okulundan evine dönerken birkaç sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştır. Şu an hastanede tedavisi devam etmektedir. Annesi, babası ve akrabaları ile birlikte doktorlardan gelecek iyi haberleri bekliyoruz. Dua edin lütfen" dedi.

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#ankara# köpek saldırısı#
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