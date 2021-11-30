Bakanlık darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak

Gaziantep'te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında kentte çekildiği anlaşılan, bir babanın bebeğini darbettiğine dair görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C.G. isimli bebeğini darbettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

- "Hayati tehlikesi devam ediyor"

Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı İsmail Demir, AA muhabirine, bebeğin gece saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden kendilerine sevkli olarak kafa travması şikayetiyle geldiğini söyledi.

Beyin kanaması tespit edilmesi üzerine bebeğin yoğun bakım takibi için hastanelerine getirildiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Gece 1 civarında hastanemize geldiğinde şuur durumu uykuya meyilliydi, hareketlerinde biraz azlık vardı. Genel olarak çok da kötü değil ama iyi de değildi, şuur durumundan dolayı, travmaya bağlı olarak. Yapılan tetkiklerinde kanama tespit edildi. Ameliyatlık bir durumu yoktu ve medikal tedavisine başladık. Çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında artış olmaması üzerine medikal olarak şu an yoğun bakımda tedavi etmekteyiz. Geçirdiği kanamadan dolayı hayati tehlikesi devam ediyor."

- Bebek ve anne için tedbir kararı alınacak

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur bebek ve anne için tedbir kararlarının alınacağını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir aylık bebeğin darbedilmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G'nin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdur çocuğun şu an yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmekte olup, mağdur çocuğun annesinin ifade alım süreci adli görüşme odasında devam etmektedir. Alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı kanun uyarınca gereken tedbir kararları alınacaktır."

- Vali Gül ve beraberindekiler yetkililerden bilgi aldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile Şahinbey ve Şehitkamil kaymakamları, bebeğin tedavi gördüğü hastanede, çocuğun sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bebeğimizi hastanede ziyaret ettik. Çok şükür tedavisi olumlu devam ediyor. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı şiddeti uygulayan 'baba' tutuklandı. Bundan sonraki süreci bütün yönleriyle ailemizle birlikte takip edeceğiz. İnsanlık dışı görüntülerin yayılmasına aracı olmayalım lütfen." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te babası tarafından darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gaziantep'te bir bebeğin babası tarafından darbedildiği görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine, Bakanlığın ilgili birimlerinin gerekli tedbirlerin alınması için derhal harekete geçtiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur çocuğun, tedavisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla hakkında sağlık tedbir kararı alınması için adli mercilere başvuru yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ayrıca anne için de 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı alınması için süreç başlatılmıştır. Baba adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Failin mümkün olan en ağır cezayı alması için Bakanlığımız tarafından davaya müdahil olunacaktır. İnsani hassasiyetlerle bağdaşmayan, son derece vahim bu görüntülere erişimin engellenmesi için de başvuruda bulunulmuştur."

Öldüresiye dövülen bebeğin annesi konuştu



Gaziantep'te 2 aylık bebeği babası tarafından acımasızca dövülen anne Semra Göç, yaşadıklarını anlattı. Günlerdir uyuyamadığını söyleyen gözü yaşlı anne Göç, eşinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "En ağır cezayı alsın hapse girsin. Cezasını çeksin. Hiç çıkmasın oradan" dedi.



Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde yaşayan Yunus Göç'ün, 2 aylık bebeği Cihan Göç'ü dövdüğü anların görüntüsü sosyal medyada büyük yankı buldu. Anne Semra Göç'ün evin odasına gizlediği telefon kamerasına cani babanın minik bebeği acımasızca dövdüğü anlar yansıdı. Minik Cihan başına aldığı darbelerden beyin kanaması geçirirken anne Göç ise evden ayrılarak ailesinin yanına sığındı. Annenin şikayeti üzerine baba Göç gözaltına alındı.

Dün ilk olarak Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz bebek hayati tehlikeyi atlatırken anne Göç, korku dolu anları İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı.

Eşinin bebeğine uzun süredir şiddet uyguladığını söyleyen Göç, bebeğin babasının kucağındayken hep ağladığını belirtti. Kendisini suçlamaması için o anları gizlice kayda aldığını ifade eden Göç, "Çocuğu severken de 'Oy seni annen mi dövdü' diyordu" dedi.

"O anları görünce nefesim kesildi"

İlk önce eşinden şüphelendiğini ancak inanmak istemediğini aktaran Göç, yaşananları ilk olarak annesine anlattığını söyledi. Annesinin kendisine "İnsan hiç evladını döver mi" diye sorduğunu paylaşan Göç, "Aradan birkaç gün geçti. Yine dövmediğini düşünmek istedim. Sonra birkaç gün boyunca çocuğun ağlama, çığlık sesini duydum. Beni mutfağa çay ve yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu. O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi. Birden içeri daldım. Dövdüğünü anladığımı belli ettirmedim. Çünkü belli ettirsem çocuğa ve bana farklı şeyler yapabilirdi" ifadelerini kullandı.

"Annemden kameralı telefon istedim"

Bebeğinin eşi tarafından dövüldüğünü görmesinin ardından annesini tekrar aradığını söyleyen Göç, "Telefonu almamdan şüphelendi. Bende öyle hal hatır sormak için aradığımı söyledim. Anneme o anları görüntüye aldığımı söyledim. Annemden kameralı bir telefon istedim. Televizyon ünitemin altındaki peçeteliğin oraya telefonu sakladım. Kamerayı açtım. O beni çay yapmaya gönderdi. Anlamasın diye telefonu iyice gizledim. Mutfağa girdiğimde bağırma sesleri geldi. Kapının önünde biraz bekledim. Zaten çok ta bekleyemedim. İçeri girip bebeği hemen kucağıma aldım. Anlamaması için kendisini suçlamadım" dedi.

"Bebek babasının kucağındayken hep ağlıyordu"

Eşinin kendisinden şüphelenmemesi için yanında bebeği sevdiğini sözlerine ekleyen Göç, "Ben halbuki inanmıyordum ona. Çocuğu severken de 'Oy seni annen mi dövdü' diyordu. Ben bu görüntüyü bilerek çektim. Bebeğe onları yaptığı için ceza alacağını da biliyor. Böyle sinirlenince gözü dönüyor. Çocuğum o darptan sonra beyin kanaması geçirdi. En ağır cezayı alsın hapse girsin. Cezasını çeksin. Hiç çıkmasın oradan. Beni ailemle de tehdit ediyordu. Bana 'Seni öldürürüm, çocuğu alırım' diyordu. Koruma polis istiyorum. Hala korkuyorum. Bebeğim doğduğu günden beridir şiddet görüyordu. Ama inanamıyordum. Telefonumu da aldı. Ailemi arayamıyordum. Zaten bebek onun kucağına gittiğinde durmuyordu. Herkeste duruyordu. Artık kokusundan mı anlıyordu bilmiyorum. Ağlamaya başlıyordu. Çocuk bende susuyor ama onda ağlıyor. Kaç gündür hiç uyumuyorum. Kafamı yastığa koyduğumda o çığlığı, sesi duyuyorum" diye konuştu.