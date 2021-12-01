Erdoğan: Kur dediğin bugün artar yarın düşer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda parti grubuna hitap etti.

Ekonomik dalgalanmalar bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemiydi.

Erdoğan, "Faizleri artık dayatmalara göre değil ülkemizin ihtiyaçlarına göre belirleyeceğiz" dedi.

"KUR DEDİĞİN BUGÜN ARTAR YARIN DÜŞER"

"Kur dediğin bugün artar yarın düşer" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Enflasyon dediğin bugün artar yarın düşer. Siyasette olduğu gibi ekonomide de dünya beşten büyüktür diyoruz. Çok daha tutarlı bir ekonomi politikasıyla ülkemizi hedeflerine ulaştırmak istiyoruz."

"İSTİHDAM VE ÜRETİM ODAKLI YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

"Bütçenin Genel Kurul çalışmalarından sizlere başarılar diliyorum. En önemli görevlerden biri olan bütçe çalışmaları, vekillerin birikimleri ve kabiliyetlerini ortaya çıkaran mecralardır.

Yakından takip ettiğim bütçe görüşmeleri sürecinde yer alan arkadaşlarımın her birini tebrik ediyorum. İnşallah 2022 bütçemizi hükümetimiz, milletimiz ve ülkemize kazandıracağız.

Yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisi ile yolumuza devam edeceğiz. IMF ile yapılan ilk anlaşmanın yapıldığı 1947'den itibaren ekonomi politikalarımız küresel sistemin kontrolüne girdi.

"SİZ MANDACI KAFASINIZ"

Menderes'ten Özal ve Erbakan'a ülkeyi kendi rotasına döndürmek isteyenler hukuk ve ahlak dışı saldırılara maruz kalmıştır.

Bir dönem karşımıza vesayeti çıkardılar. Bir dönem önümüze terör örgütlerini sürdüler. Bir dönem FETÖ'cü hainler ile saldırıya geçtiler. Her mücadeleyi kazandık.

Tayyip Erdoğan ne dedi ise bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı kafasınız.

"FAİZ LOBİSİNE KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ"

İstiyorlar ki, ülke yansın, bitsin, mahvolsun. Kendileri hiçbir şey yapmadan iktidara gelsinler. İstiyorlar ki, bu millet kendi aklını bir kenara bıraksın başkalarının aklı ve çıkarı ile hareket etsin.

Biz bu kifayetsiz müfterislere çok beklersiniz diyoruz. Bu mankurtlara hadi oradan diyoruz. Her yola başvuranlara kazanamayacaksınız diyoruz.

Para baronlarına karşı hangi mücadeleyi verdiysek, faiz lobisi ve üretim düşmanlarına karşı aynı mücadeleyi veriyoruz. Girdiğimiz hiçbir yoldan nasıl dönmediysek bu yoldan da dönmeyeceğiz.

"YÜKSEK FAİZ SİSTEMİNDE DEVAM ETSEYDİK, BU BÜYÜME RAKAMLARINI GÖREMEYECEKTİK"

Türkiye artık yüksek faiz üzerine kurulu para politikasını artık terk etti. Kur fiyat artışlarından kaynaklanan olumsuzlukları yakından izliyoruz. Önemli bir kısmı küresel dalgalanmalar nedeniyle olsa da fahiş fiyat artışının mantıklı bir izahının olmadığını görüyoruz.

Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7.4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G-20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. 2021 yılını çift haneli büyüme ile kapatacak bir yere doğru gidiyoruz.

Yüksek faiz sisteminde devam etseydik, bu büyüme rakamlarını göremeyecektik. Değişimi ya şimdi yapacaktık ya da en az bir neslin daha hedeflerinden uzak kalmasına izin verecektik. Şu anda tüm sektörlerle yeni yatırımlarla, makinelerle, kesintisiz kapasite büyütme çabasındayız.

"STOKÇULARA BU ÜLKEYİ MEZAR EDECEĞİZ"

Tüm büyük ekonomiler faizleri altta tutarken enflasyonda yükselişle karşı karşıya. Biz bu mücadeleyi verirken doların yükselmesini bekleyip, malını 2 kat, 3 kat artıranlara söylüyorum, sonunuz hüsran olacak. Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz.

Ticaret Bakanlığı ile bunların üzerine gideceğiz. Kur manipülasyonu ile ülkesini soymaya çalışanlar kendi evlatlarına kast ediyorlar. Bu işi yapanlara çok ağır bedel ödeteceğiz. Yüksek faiz, düşük kur üzerine kurulu sömürü düzenine bir daha bu ülke dönmeyecek. İşimize aşımıza bir daha kimseyi müdahale ettirmeyeceğiz.

"HAYAT PAHALILIĞINA KİMSEYİ EZDİRMEYECEĞİZ"

Avrupa'da enerji fiyatlarına bakın, bizdeki fiyatlara bakın. Bölgemizde kullanıcılara en ucuza veren biziz. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Alışveriş yaparken de, döviz alırken de sağduyudan ayrılmayın. Uzun vadeli düşünmeyi tercih edin.

Alım gücü düşün vatandaşlarımız için adım atmaya hazırlanıyoruz. Kimseyi sahipsiz bırakmayacağız. Hayat pahalılığına kimseyi ezdirmeyeceğiz."