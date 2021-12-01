31 Aralık kabusu: Belediye, 37 sözleşmeli personeli işten çıkarıyor

Her yılın sonunda olduğu gibi yaklaşan 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle belediyelerde çalışan sözleşmeli personel tedirgin olmaya başladı

Adana ili Ceyhan Belediyesi yargı kararıyla görevine iade edilen sözleşmeli personelin sözleşmelerini 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle tekrar uzatmayacağını, ilgili personele tebliğ etti.

2020 yılı sonunda sözleşmesi uzatılmayan personel, idari yargıda dava açmış ve davayı kazanmaları üzerine görevlerine iade edilmişti. Ceyhan Belediyesi idari yargı kararlarının bozulması için istinaf mahkemesine başvurmuştu. Süreç devam ederken belediye yönetimi yeni bir karar almış ve hali hazırda mahkeme kararıyla görevlerine devam eden toplam 37 sözleşmeli personelin sözleşmesini uzatmayacağını personele bildirmiştir. Sözleşmeli uzatılmayan personel arasında İçişleri Bakanlığı tarafından 2020 yılında görevden alınan Kadir Aydar'ın işe aldığı sözleşmeli personel de yer alıyor.

2019 yerel seçimleri öncesinde; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Biz kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayız. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Namus sözü veriyorum.' sözlerine rağmen işten çıkarmaların yapılmasına her kesimden büyük tepki topluyor