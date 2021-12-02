AYM'den güvenlik soruşturması kanunu kararı
AYM'den güvenlik soruşturması kanunu kararı
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Geri geliyor
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Geri geliyor
3 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
3 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Vatandaş rekoru görünce altınını bozdurdu
Vatandaş rekoru görünce altınını bozdurdu
AÖF 2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav sonuçları açıklandı
AÖF 2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav sonuçları açıklandı
Büro Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması
Büro Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması
Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt
Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Bıçak parası' iddiasıyla gözaltına alınan doktor serbest
'Bıçak parası' iddiasıyla gözaltına alınan doktor serbest
Kasımda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Kasımda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Yüksek İstişare Kurulu'nda gündem iklim değişikliği
Yüksek İstişare Kurulu'nda gündem iklim değişikliği
Eğitim Şurası'nda alınacak tavsiye kararları belirleniyor
Eğitim Şurası'nda alınacak tavsiye kararları belirleniyor
Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor
Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor
İstanbul'a 'sarı' kodlu alarm! Lodos geri dönüyor
İstanbul'a 'sarı' kodlu alarm! Lodos geri dönüyor
Kasım'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Kasım'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
DSİ'nin tayin genelgesine yürütmeyi durdurma
DSİ'nin tayin genelgesine yürütmeyi durdurma
AK Parti'li eski bakan ile yeni bakan twitter üzeriden atıştı!
AK Parti'li eski bakan ile yeni bakan twitter üzeriden atıştı!
Benzine dünkü indirimin ardından bugün zam geldi
Benzine dünkü indirimin ardından bugün zam geldi
Yeni Bakan Nebati: Önceliğimiz faiz değil, yatırım ve istihdam olacak
Yeni Bakan Nebati: Önceliğimiz faiz değil, yatırım ve istihdam olacak
Emekli astsubay 5.667 TL alırken, doktora 5 bin TL'lik zam ne kadar doğru?
Emekli astsubay 5.667 TL alırken, doktora 5 bin TL'lik zam ne kadar doğru?
Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak
Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak
Yeni Bakan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti
Yeni Bakan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti
Sağlık çalışanları iki gün iş bırakacak
Sağlık çalışanları iki gün iş bırakacak
Öğrenci ve öğretmenler 'Milli Eğitim Şurası' için ne dedi?
Öğrenci ve öğretmenler 'Milli Eğitim Şurası' için ne dedi?
Sahte profesörün AÖF mezunuyum ifadesi de yalan çıktı!
Sahte profesörün AÖF mezunuyum ifadesi de yalan çıktı!
'Pekmez toprağından' kanamayı durduran ilaç geliştirdiler
'Pekmez toprağından' kanamayı durduran ilaç geliştirdiler
Bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibine ceza
Bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibine ceza
'Kasımda 21,5 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatımız gerçekleşti'
'Kasımda 21,5 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatımız gerçekleşti'
'Para politikamızın etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz'
'Para politikamızın etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz'
Mansur Yavaş: Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok
Mansur Yavaş: Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yeni Bakan Nebati: Önceliğimiz faiz değil, yatırım ve istihdam olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Lütfi Elvan görevi Nureddin Nebati'ye devretti. Bakan Nebati; 'Ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye dediğimiz bir yola girdik. Önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım olacak. Yatırım ve ihracat artışını güçlendirmek, istihdamı artırmak kaydıyla, asla kulağını sokaktan uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır.' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Aralık 2021 15:50
Yazdır
[X] Videoyu Kapat
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Lütfi Elvan'dan devralan Nureddin Nebati, "Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak." dedi.

Bakanlıktaki devir teslim töreni milletvekilleri, bürokratlar ve bakanlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Nebati, buradaki konuşmasında, "Makamlar gelip geçici. Önemli olan yaptığımız hizmetler. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şahsıma bu görevi emanet edecek kadar güvendiği için teşekkür ediyorum. Milletimize ve devletimize böyle bir makamda hizmet etmek büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bundan sonra inşallah bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

Salgının en yoğun dönemini büyük bir başarıyla geride bıraktıklarına işaret eden Nebati, Türkiye'nin salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.

Nebati, ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye vizyonuyla yeni bir yola girildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Yatırım üretim ve ihracat artışını tetiklemek, bu sayede cari açık ve dış borç gibi kronik sorunları tamamen bertaraf etmek, istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak, Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydıyla ulusal ve uluslararası tüm ilişkileri gözeterek ama asla kulağını sokaktan, işten, iş adamından, çalışandan uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır."

Artık "işçinin de kendisini patron olarak hissettiği" bir söylem geliştirdiklerini anlatan Nebati, sabit gelirlilerin, emeklilerin enflasyona ezdirilmemesinin, iş dünyasının ihtiyaçlarının hızlı ve proaktif şekilde karşılanmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

- "Öngörülebilir bir piyasanın daha anlam kazandığı adımlar atacağız"

Nebati, insanların öncelikli olduğu bir ekonomi politik anlayışı benimseyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Doğru olacağız, şeffaf olacağız, öngörülebilir bir piyasanın, ekonominin daha anlam kazandığı adımlar atacağız. Kafalarda oluşabilecek her türlü kuşkunun giderildiği, atılacak adımların paydaşlarıyla sürekli olarak birlikte karar alındığı, yönetişimin en üst seviyede olduğu, gerek milletvekillerimizle gerek içinden geldiğim iş dünyasıyla, çalışanlarla mutlak suretle her türlü görüş alışverişin en yoğun olarak yaşandığı bir dönemi hep beraber gerçekleştireceğiz."

"Güçlü, güvenilir, kararlı, iradeli ve ilgili tüm kurum kuruluşların tamamının eşgüdüm içinde çalıştığı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı ve bu adımların uygulanması noktasında da her türlü özverinin ortaya konduğu süreci hep birlikte yaşayacağız." diyen Nebati, millete layık olma düsturuyla çalışacaklarına dikkati çekti.

Nebati, bakan yardımcılığı görevinde bulunduğu 3,5 yıl boyunca hem Berat Albayrak hem de Lütfi Elvan'ın ekibiyle net bir iletişim kurduklarını vurguladı.

Bundan sonra da işleri aynı kararlılıkla yürüteceklerini dile getiren Nebati, Elvan'a teşekkür etti.

- "Hazine kasamızı tarihi yüksek seviyede teslim ediyoruz"

Elvan da 10 Kasım 2020'de göreve başladığını anımsatarak, göreve başlar başlamaz ekonomide güven ortamını ve öngörülebilirliği daha da artırmak için çok önemli adımlar attıklarını söyledi.

KAPAT [X]

Kamu maliyesi alanında, tüm giderleri, gelirleri ve oluşabilecek riskleri baştan aşağı gözden geçirdiklerini anlatan Elvan, kalıcı gelirleri artırıcı ve giderleri azaltıcı pek çok önlem aldıklarını ve 2021 yılı bütçesinde yüzde 4,3 olarak belirlenen bütçe açığını, yüzde 3,5'e çekme kararı aldıklarını ifade etti.

Elvan, yıl boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerine yönelik yaptıkları destekler hariç, mali disiplinden asla vazgeçmediklerine işaret ederek, "Bu yıl sonu itibarıyla muhtemelen yüzde 2 civarında bir bütçe açığı öngörüyoruz. Bununla da yetinmeyip inşallah bu yıl faiz hariç bütçe fazlası vereceğiz." dedi.

Borçlanma açısından da oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerini belirten Elvan, şöyle devam etti:

"Sağladığımız bütçe disiplini sayesinde Hazinemiz piyasadan 155 milyar lira daha az borçlandı. Enflasyonla mücadeleye destek vermek ve vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için 150 milyar liranın üzerinde gelirimizden feragat ettik. Hazine kasamızı da tarihi yüksek seviyede güçlü bir nakit rezerviyle Sayın Bakanı'mıza teslim ediyoruz."

Yüksek büyüme performansına rağmen cari dengede de çok önemli iyileşmeler sağladıklarını dile getiren Elvan, bu yılı yüksek büyüme performansına rağmen milli gelirin yüzde 1'i civarında bir cari açıkla kapatacaklarını kaydetti.

Elvan, istihdamın da 2020'nin ikinci yarısından itibaren önemli ölçüde arttığına dikkati çekerek, "Böylece Türkiye, OECD üyeleri arasında salgının istihdam üzerindeki yıkıcı etkisini telafi edebilen sayılı ülkeler arasında yer aldı. İşte sahip olduğumuz bu bütüncül bakış açısı, güçlü bir büyüme performansını da beraberinde getirdi." diye konuştu.

- "Vatandaşımızdan aldığımız verginin tek bir kuruşunu dahi israf etmedik"

Görev alanına giren her konuda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarına değinen Elvan, şunları kaydetti:

"Kendi kontrolüm altında olan kamu maliyesi tarafında, çok güçlü bir kamu maliyesi bilançosu bırakıyorum. Vatandaşımızdan aldığımız verginin, tek bir kuruşunu dahi israf etmedik, yine vatandaşımız için kullandık. Bana güvenip, bu makamı emanet ettiği için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz etmek istiyorum. Devlet Planlama Teşkilatında yetişmiş bir bürokrat olarak, bugüne kadar tüm konulara hep teknik açıdan yaklaşmaya çok büyük özen gösterdim."

Elvan, birlikte çalıştığı bakan yardımcılarına, genel müdürlere, bakanlık personeline, mesai arkadaşlarına ve kendi ailesine teşekkür etti.

Görevi devralan Bakan Nebati'ye de başarılar dileyen Elvan, sözlerini "Makamlar gerçekten gelip geçici, önemli olan devletin devamlılığıdır." diyerek sonlandırdı.

Devir teslim sırasında her iki bakan da birbirlerine çiçek takdim etti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
#hazine ve maliye bakanlığı# lütfi elvan# nurettin nebati
3 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
3 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
3 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları
3 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları
5 siyasi parti ortak karar aldı! Yarın da çalışacaklar
5 siyasi parti ortak karar aldı! Yarın da çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları kabul etti
Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi
Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi
Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt
Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt

Bu Habere Tepkiniz

Maarif müfettişliği unvanı 7 yıl sonra kaldırıldı

Maarif müfettişliği unvanı 7 yıl sonra kaldırıldı

2014 yılında Maarif Müfettişliği ve Maarif Müfettiş Yardımcılığı unvanı mevzuatımıza girmişti. Milli Eğitim Bakanlığı 7 yıl sonra bu unvanı iptal edip müfettiş unvanına geri döndü
Emniyet, 1. bölgeye atamaya tabi personel listesini belirledi

Emniyet, 1. bölgeye atamaya tabi personel listesini belirledi

Emniyet 2022 yılında batı bölgelerine dönüşe tabi olan listeleri belirleyerek şark illerine gönderdi.
Bu kadrolara mucize olmazsa 1 kişi başvuracak!

Bu kadrolara mucize olmazsa 1 kişi başvuracak!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında kişileri tanımlayan özel şartlara yer verildi!
Bakan Özer: 3+1 sözleşmeli uygulaması devam edecek, haklar eşitlenecek

Bakan Özer: 3+1 sözleşmeli uygulaması devam edecek, haklar eşitlenecek

Bakan Özer: (Öğretmenlik Meslek Kanunu) Yeni başlayan öğretmenlerimizin 3+1 mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Onun haricindeki özlük hakları, atamalar, disiplin süreçleri, tayinler, diğer tüm süreçler, artık kadrolu öğretmenlerle eşit hale gelmiş olacak. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, yüksek lisans yapmışsa alanı ne olursa olsun, tezli olsun, tezsiz olsun, uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar. Önümüzdeki yıllarda öğretmenlerimizin, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine çok yoğun bir şekilde yöneleceklerine inanıyorum
Emekli doktor maaşı vali maaşını geçiyor!

Emekli doktor maaşı vali maaşını geçiyor!

Yeni yapılacak düzenleme ile emekli doktor maaşı vali maaşını geçecek...
'GBT sorgulaması' yapmayan polise, görevini savsaklama cezası!

'GBT sorgulaması' yapmayan polise, görevini savsaklama cezası!

GBT sorgulaması yapılmayan kişi eşini bıçakladı, polise verilen disiplin cezası uygun bulundu
Lütfi Elvan'ın görevden af talebi kabul edildi

Lütfi Elvan'ın görevden af talebi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.
Ders defterine müfredat dışı etkinlik yazan öğretmene, ceza verilebilir mi?

Ders defterine müfredat dışı etkinlik yazan öğretmene, ceza verilebilir mi?

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, öğretmen olan davacının üyesi olduğu sendikanın aldığı kararlar uyarınca "ders defterine müfredat dışı etkinlik yazma" fiilin sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerekirken, disiplin cezası verilmesini hukuka aykırı buldu.
Sağlık personelini ilgilendiren ve TBMM'de kabul edilen 5 önerge

Sağlık personelini ilgilendiren ve TBMM'de kabul edilen 5 önerge

Hekimlerin emekli maaşları ile bazı sağlık personelinin özlük haklarını ilgilendiren düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 5 önergeyi yayımlıyoruz.
Erdoğan: Uzman öğretmenlere ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz

Erdoğan: Uzman öğretmenlere ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "10 yılı dolduranlara uzman öğretmenlik vereceğiz, eğitimlerini tamamlamaları ve sınavda başarılı olmaları halinde hem bir derece vereceğiz hem de maşalarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapanlar sınavdan muaf tutulacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." dedi.
MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?

MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?

Bu yazımızda belirtilen şartlar tamamen önceki müfettiş yardımcılığı alımlarında kullanılan şartlardır. Yeni yapılacak alımda hangi şartların ortaya konulacağı şu an belirsizdir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Öğrenci ve öğretmen gözüyle 'Milli Eğitim Şurası'

Öğrenci ve öğretmen gözüyle 'Milli Eğitim Şurası'

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 20. Milli Eğitim Şurası'nda tavsiye kararları için oy verme hakkı tanıdığı öğrenciler, komisyonlarda söz alarak görüş ve önerilerini sunuyor. 20. Milli Eğitim Şurası'nın ikinci gününde "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" olmak üzere 3 ihtisas komisyonu 600 katılımcı ile çalışmalarına bir otelde devam ediyor.
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021
En başarılı başkanlar belli oldu!

En başarılı başkanlar belli oldu!

SONAR Araştırma'nın İstanbul'daki en başarılı Belediye Başkanları araştırmasını yayınladı.