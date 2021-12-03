Memurların aldığı zammın iki katından fazla enflasyon farkı oluştu

Memur maaşları toplu sözleşme veya hakem kurulu kararıyla belirlenmektedir. 2019 yılında yapılan ve 2020 ila 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı gereğince, 2021'in ilk yarısı için memurlar yüzde 3 zammın yanında, yüzde 5,45 enflasyon farkı da almıştı.

MEMURLAR İÇİN YÜZDE 7,47 ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ikinci altı ayı için yüzde 3 zam aldı.

Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80,

Ağustos ayında yüzde 1,12,

Eylül ayında yüzde 1,25,

Ekim ayında yüzde 2,39,

Kasım ayında da yüzde 3,51 arttı.

5 aylık enflasyon artışı kümülatif olarak yüzde 10,47 oldu.

Yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alabiliyor. Kümülatif enflasyon yüzde 10,47 olduğu için memurlar için şuan yüzde 7,47 enflasyon farkı oluşmuş durumda.

Enflasyon farkı hesaplama

Enflasyon farkı, yılın ikinci yarısı için oluşan enflasyon oranları kümülatif olarak toplandıktan sonra, çıkan oran toplu sözleşme ile verilen zam oranından çıkarılarak bulunmaktadır.

Enflasyon zammı 2022

Enflasyon zammı 2022 yılı başında maaşlara uygulanacaktır. Yani Aralık ayı enflasyon oranı da belli olduktan sonra 2021 yılının ikinci yarısı için maaşlara uygulanacak olan enflasyon zammı kesinleşecektir.

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