Erdoğan'dan asgari ücret 4 bin TL olacak mı sorusuna cevap

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Dönünce bu görüşmelerde ne yaptılar tarafların teklifleri nedir bunları görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. İnşallah en uygununu en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz. Sadece işçi değil işverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım.

Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna yanıt

'İşçimizi zora sokamayacağız. İnşallah en uygun olanına karar vereceğiz. Şu anda Sayın bakan işçi ve işveren kesimiyle görüşmeleri yapacaklar. Bu görüşmelerle birlikte bir yere varacaklar. Bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir? Biz bunları bir görelim. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da en idealini gerek brüt gerek net masaya yatıracağız. Sonra da en nihai kararı vereceğiz. Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren de bu kararla memnun olması lazım. Çünkü yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme. Bizim burada hem işçinin emeğine hem de işverene ihtiyacımız var.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Katar'ın son yıllarda karşılaştıkları bölgesel zorluklar karşısında güçlü duruşlarını özellikle koruyan iki devlet olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere resmi ziyarette bulunacağı Katar'a gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Yüksek Stratejik Komitesinin 7. Toplantısı için Katar'a hareket edeceğini hatırlatan Erdoğan, Şeyh Temim ile ikili ve heyetler arası olmak üzere son derece başarılı görüşmeler gerçekleştireceklerine inandığını dile getirdi.

Erdoğan;İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli bir şekilde devam edecektir. Bugün kardeşim Şeyh Temim'in anne ve babasıyla ailece akşam bir arada olacağız. Onlarla bir yemeğimiz olacak. Yarın da Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bu toplantıda heyetler arası görüşmeler olacağını ve en geniş manada bu toplantının gerçekleştirileceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

Bildiğiniz gibi Türk-Katar savunma noktasında askerlerimizin oradaki üssü söz konusu ve bu üssümüzle oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimizle orada bir arada olacağız. 2014 yılında Stratejik Komitenin ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere adımlarımızı attık. 2015 yılında da Doha'da ilk toplantıyı yaptık. Türkiye Katar ilişkileri iki ülkenin tarihine dostluğuyla ve potansiyeliyle mütenasip bir şekilde stratejik perspektifle günden güne güçlenmeye başlamıştır. Yüksek Stratejik Komite mekanizması çerçevesinde Katar'la bugüne kadar siyasi, askeri, ekonomik, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. Yapılan anlaşmalar sayesinde işbirliğimizi daha da ileri noktalara taşıdık.

Mehmetçiğimizle hasbihal edeceğiz;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak 7. toplantı vesilesiyle imzalanacak yeni anlaşmalarla dayanışmayı daha da perçinleyeceklerini dile getirerek, Şeyh Temim ile ikili görüşmenin ardından komite toplantısına başkanlık edeceklerini anlattı.

Görüşmelerde ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alma fırsatı olacağını belirten Erdoğan, ortak gündemlerinde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunacaklarını kaydetti.

Erdoğan, görüşmelerin sonunda Türk Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret edeceğini dile getirerek,Türk Katar dostluğunun nişanelerinden kuvvet komutanlığımızda görev yapan Mehmetçiğimizle ve komutanlarla hasbihal edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Katar'ın son yıllarda karşılaştıkları bölgesel zorluklar karşısında güçlü duruşlarını özellikle koruyan iki devlet olduğunu kaydetti.