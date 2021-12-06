'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocak ayında ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Aralık 2021 14:58
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın bugün saat 14:00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Ali Yalçın görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.
İşte Ali Yalçın'ın açıklamaları;
"3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız."
"Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık."
"Ek zamla ilgili ocak ayının 15'ine kadar ilk maaşlara yetişecek şekilde elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız