Volkswagen'den sıfır otomobile büyük zam!

Rekabet kurumuna 19 Ocak'ta sözlü savunma vermeye hazırlanan Alman otomotiv devi Volkswagen yarından itibaren Türkiye'de en çok satılan Polo, Golf, T-Roc ve Passat modellerine büyük zam yapmaya hazırlanıyor.

KASIMDA EN ÇOK SATAN 5 MARKA ARASINA GİREMEDİ

Kasımda en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 7 bin 879 ile Renault oldu. Bunu 4 bin 65'le Toyota ve 3 bin 776 satışla da Hyundai izledi.

Fiat, 3 bin 249 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot 3 bin 115 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı. Volkswagen Kasım'da otomobil satışlarında ilk 5 marka arasına giremedi. Volkswagen Kasım ayında 2 bin 690 araç satarak listede 6. sırada yer aldı.

VOLKSWAGEN OTOMOBİLLERE BÜYÜK ZAM

Volkswagen Türkiye pazarında rekabet ettiği B sınıfı Polo, C sınıfı Golf, D sınıfı Passat ve B-SUV sınıfında pazara sürdüğü T-Roc modeline büyük zam yapmaya hazırlanıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, firmanın 24 Kasım'da 254.300 TL'ye sattığı olan en ucuz model Polo (manuel vites/baz versiyon) yarından itibaren 387 bin TL'ye, en pahalısı 511.400 TL'ye çıkıyor.

Golf en düşük 432.900 TL, en yüksek: 671.900 TL

T-Roc: 650 bin TL

Passat en düşük 615.500 TL, en yüksek 1 milyon 343 bin TL'den müşterilere sunulacak.

FİYATLARIMIZ GÜNCELLENMEKTEDİR

Firmanın Türkiye web sayfasına girildiğinde Fiyatlar ve Modeller kısmında yer alan Fiyat Listesi'ne tıklandığında ise 'Fiyatlarımız güncellenmektedir' bilgisine yer veriliyor.