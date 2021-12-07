Volkswagen'den sıfır otomobile büyük zam!
Son dönemde artan dolar kuru, pandemi salgını nedeniyle yaşanan çip krizi kaynaklı sıfır araç üretimindeki daralma nedeniyle otomobil firmaları yeni model araçlarına zam üstüne zam yapıyor. Zam yağmuruna tutulan son otomobil markası Türkiye'de en çok tercih edilen araçlarıyla tanınan Alman otomotiv devi Volkswagen oldu. Firma yarından (8 Aralık 2021 Çarşamba) itibaren geçerli olacak şekilde sıfır araçlarına büyük zam yapmaya hazırlanıyor.
Rekabet kurumuna 19 Ocak'ta sözlü savunma vermeye hazırlanan Alman otomotiv devi Volkswagen yarından itibaren Türkiye'de en çok satılan Polo, Golf, T-Roc ve Passat modellerine büyük zam yapmaya hazırlanıyor.
KASIMDA EN ÇOK SATAN 5 MARKA ARASINA GİREMEDİ
Kasımda en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 7 bin 879 ile Renault oldu. Bunu 4 bin 65'le Toyota ve 3 bin 776 satışla da Hyundai izledi.
Fiat, 3 bin 249 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot 3 bin 115 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı. Volkswagen Kasım'da otomobil satışlarında ilk 5 marka arasına giremedi. Volkswagen Kasım ayında 2 bin 690 araç satarak listede 6. sırada yer aldı.
VOLKSWAGEN OTOMOBİLLERE BÜYÜK ZAM
Volkswagen Türkiye pazarında rekabet ettiği B sınıfı Polo, C sınıfı Golf, D sınıfı Passat ve B-SUV sınıfında pazara sürdüğü T-Roc modeline büyük zam yapmaya hazırlanıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, firmanın 24 Kasım'da 254.300 TL'ye sattığı olan en ucuz model Polo (manuel vites/baz versiyon) yarından itibaren 387 bin TL'ye, en pahalısı 511.400 TL'ye çıkıyor.
Golf en düşük 432.900 TL, en yüksek: 671.900 TL
T-Roc: 650 bin TL
Passat en düşük 615.500 TL, en yüksek 1 milyon 343 bin TL'den müşterilere sunulacak.
FİYATLARIMIZ GÜNCELLENMEKTEDİR
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