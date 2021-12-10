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Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız

Adalet Bakanı Gül; "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. 2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Aralık 2021 22:53
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Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız

TBMM Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 2022 yılında 12 bin yeni personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Gül özetle şunları söyledi:

'2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız.'

' Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık.'

Bakan Gül, uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirileceğini de açıkladı.

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