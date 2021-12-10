Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız
Adalet Bakanı Gül; "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. 2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Aralık 2021 22:53
TBMM Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 2022
yılında 12 bin yeni personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.
TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Gül özetle şunları söyledi:
'2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız.'
' Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık.'
Bakan Gül, uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirileceğini de açıkladı.Bakan Yanık duyurdu: 125 uzman yardımcısı alınacak Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız