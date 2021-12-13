Erdoğan, TCMB Başkanı ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarının genel müdürleri ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşeceği belirtildi.
Eklenme : 13 Aralık 2021 13:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yapacak.
Görüşme haberi, Merkez Bankası'nın dolara 4. kez müdahalesinin ardından geldi...
Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü belirtti.
Toplantının 15:00'da Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.
Kaynak: BloombergHTMerkez Bankası'ndan dövize 4. müdahale Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız