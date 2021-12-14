Konut satışları hızlı arttı, yabancıya satışta rekor kırıldı

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında 178 bin 814 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi.

Satışlar Ekim ayında yıllık yüzde 14,9 artışla 137 bin adedi aşmıştı.

İpotekli satışlarda 14 ayın en hızlı artışı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61 artış göstererek 39 bin 366 oldu.

Böylelikle ipotekli konut satışlarında 2020 Ağustos ayından bu yana en yüksek yıllık artış gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 azalışla 249 bin 270 oldu.

İlk el satışlarda yüzde 50'yi aşan artış

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52 artarak 55 bin 706 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 azalışla 384 bin 776 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,4 artış göstererek 123 bin 108 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalışla 880 bin 577 olarak gerçekleşti.

Yabancılara konut satışında rekor

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363 oldu.

Böylelikle yabancılara yapılan konut satışlarında 2013 yılından bu yana tutulan veri setinde rekor seviye kaydedildi.

Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 917 konut satışı ile Antalya, 428 konut satışı ile Ankara izledi.

Kasım ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 406 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 75 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Kaynak: Bloomberg