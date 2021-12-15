20 bin sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklama ile sözleşmeli 20 bin sağlık personeli alımı için kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini duyurmuştu.

10 bin sağlık perosneli ve 10 bin işçi alımının da Mart ayında yapılacağını belirtmişti.

20 bin sağlık personeli alımında branş bazında dağılımları açıklıyoruz...

İşte sadece memurlar.net'de olan Branş bazında dağılımlar

6 biyolog, 96 çocuk gelişimcisi, 50 dil ve konuşma terapisti, 338 diyetisyen, 1600 ebe, 390 fizyoterapist, 10 bin 348 hemşire (1554 Ortaöğretim), 46 iş ve uğraşı terapisti, 50 odyolog, 14 perfüsyonist, 287 psikolog, 27 sağlık fizikçisi, 144 sosyal çalışmacı

23 adli tıp teknikeri, 220 ağız ve diş sağlığı teknikeri, 66 ameliyat teknikeri, 1107 anestezi teknikeri, 66 çevre sağlığı teknikeri, 66 diş protez teknikeri, 172 diyaliz teknikeri, 122 eczane teknikeri, 39 elektrononörofizyoloji teknikeri, 98 evde bakım teknikeri, 137 fizik tedavi teknikeri, 1194 ilk ve acil yardım teknikeri, 22 iş ve uğraşı teknikeri, 513 laboratuvar teknikeri, 112 odyometri teknikeri, 130 ortopedi teknikeri, 27 patolojik anatomi teknikeri, 20 podolog teknikeri, 40 radyoterapi teknikeri, 706 röntgen teknikeri, 1466 tıbbi sekreter, 10 yaşlı bakım teknikeri,

43 anestezi teknisyeni, 10 çevre sağlığı teknisyeni, 66 ilk ve acil yardım teknisyeni, 43 laboratuvar teknisyeni, 43 röntgen teknisyeni, 43 tıbbi sekreter