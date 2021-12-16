Yüzde 50 zam yapıldı... İşte yeni asgari ücret

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi asgari ücret her yıl çalışan ve işveren kesimlerinin iştirakiyle belirlenmektedir. Bugün 4. toplantıda nihai karar aşamasına gelinmiştir. Taraflar özveri ile bu süreci işlettiler. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı olarak ben de çok mutluyum.

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Asgari ücrette gelir ve damga vergisini kaldırıyoruz.

Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Böylece asgari ücretlilerin maaşında net bin 425 liralık artış olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi;

"Asgari ücret ülkemiz açısından çok önemli. Sürece katkı yapan sendikalarımızı tebrik etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu sürece başından itibaren emeği ve sosyal devleti koruyan manevi desteğini hissettik."

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise, "Devletimiz en iyisini yapabilmek için çalışıyor. Bizim bakış açımız da çok net. Çalışan olmadan işveren olmaz" dedi.