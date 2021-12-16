Asgari ücretin brütü ve işverene maliyeti de belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılı asgari ücretin brütü ve işverene maliyeti de belli oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Aralık 2021 16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretinin net 4 bin 250 TL olacağını ayrıca asgari ücretin gelir ve damga vergisi alınmayacağı açıkladı.
Buna göre, yüzde 14 sigorta kesintisi yüzde 1 işsizlik sigortası kesintisi üzerinden hesaplama yapıldığında asgari ücretin brüt 5 bin TL civarında olacağı hesaplandı.
Diğer yandan bu veriler ışığında asgari ücretin işverene maliyeti ise 5 bin 875 TL olacaktır.
Ancak bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için vergi kanunlarında değişikliğe ihtiyaç vardır.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız