Asgari ücretin brütü ve işverene maliyeti de belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretinin net 4 bin 250 TL olacağını ayrıca asgari ücretin gelir ve damga vergisi alınmayacağı açıkladı.

Buna göre, yüzde 14 sigorta kesintisi yüzde 1 işsizlik sigortası kesintisi üzerinden hesaplama yapıldığında asgari ücretin brüt 5 bin TL civarında olacağı hesaplandı.

Diğer yandan bu veriler ışığında asgari ücretin işverene maliyeti ise 5 bin 875 TL olacaktır.

Ancak bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için vergi kanunlarında değişikliğe ihtiyaç vardır.