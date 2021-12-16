Ali Yalçın'dan yeni asgari ücret sonrası ilk açıklama

Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

1-2022 yılı asgari ücreti, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4.250? olarak açıklandı. 2.825 olan mevcut asgari ücret; %50,4 oranında ve 1.425 artırılarak belirlenmiş oldu. Asgari ücretteki artış; enflasyon hedefi yerine gerçek verilerin dikkate alındığını göstermektedir.

2- Ayrıca, yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisi de kaldırıldı. Yapılan artış ve yıllardır dile getirdiğimiz vergi muafiyeti düzenlemesi emekçinin yüzünü güldürmüş ve memnuniyet üretmiştir.

3-Atılan adım;ekonomideki hareketliliğin görüldüğünü,gereğini yerine getirme konusunda kararlı davranıldığını gösteriyor.Aynı kararlılığın,6.Dönem Toplu Sözleşme sonrası oluşan ekonomik dalgalanmayı dikkate alma konusunda da kendini göstereceğine olan inancımızı ifade ediyoruz.

4- Kamu görevlileri için yapılacak ek zam/ilave ödeme ve gelir dağılımda adaleti sağlamaya yönelik düzenlemelerde, gelir vergisi yükünün hafifletilmesi konusu da göz ardı edilmemelidir.

5-Bu çerçevede, "Ek Protokol" başta olmak üzere 3600 Ek Gösterge ve Sözleşmeliler konusu için zaman kaybedilmeden bir araya gelerek, müzakereye fırsat verip, kamuoyuna deklare edildiği üzere ek zammın 15 Ocak maaşlarına yansıması için çalışmaları bir an önce tamamlamalıyız.