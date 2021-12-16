Yeni asgari ücret en düşük 'memur maaşını' geçti

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yeni asgari ücret ile en düşük memur maaşını karşılaştırdı.

Kahveci'nin sosyal medya üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle:

"Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret açıklandı. Buna göre 2022 yılında Türkiye'de en düşük ücret düzeyi %50 artışla 4250 TL'ye çıktı.Bu rakam çalışanın evlilik ve çocuk durumuna göre daha da yükselecek. Bütün çalışanlara ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

Halihazırda AGİ hariç en düşük dereceli bir memurun maaşı 3918,95 TL. Eğer herhangi bir iyileştirme olmazsa toplu sözleşmeye göre ocak ayında bu rakam %5 artış ve %10 enflasyon farkı eklendiğinde 4506,79 TL'ye çıkacak.

Yani kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan pek çok yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin maaşı ancak asgari ücret düzeyinde kalmış olacak.Asgari ücretin artması elbette herkes gibi bizlerin de talebidir.

Bu gelişmeye paralel olarak Hükümet derhal kamu çalışanlarını da geçim acziyetinden kurtarmak için vakit geçirmeden ek zam ve refah payı uygulamasını hayata geçirmek zorundadır."