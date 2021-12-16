Asgari ücretten AGİ kalktı mı? İşçi temsilcisi açıkladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan son toplantısının ardından 2022 asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. Vergi kesintilerinin kaldırıldığı asgari ücretten AGİ'nin de kaldırıldığı ifade edildi. Peş peşe yapılan açıklamalar sonrası konuyla ilgili en net açıklama Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'tan geldi. Kavlak, asgari ücretteki vergi kesintileri kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulamasının da kalktığını belirtti.
"AGİ UYGULAMASI KALKTI"
Asgari ücretteki vergilerin kalkmasının ardından AGİ'nin kalkıp kalkmadığı merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, asgari ücretteki vergi kesintileri kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulamasının da kalktığını söyledi. Buna göre artık asgari ücretli çalışanlar çocuk ve eş durumuna bağlı olmaksızın AGİ'den yararlanamayacak.
Kavlak sözlerinin devamında, "Tüm çalışanların yıllık brüt asgari ücretin 12 katına kadarki gelirinin vergiden muafiyeti önemli bir kazanım oldu" dedi.
YENİ DÜZENLEME GEREKİYOR
Vergi muafiyeti sağlayacak söz konusu değişiklikler için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Asgari geçim indirimi (AGİ) gelir vergisinden düşülen tutarı ifade ediyor. Yapılacak düzenleme ile tüm işçilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden gelir vergisi tamamen kaldırılıyor.
DÜZENLEME GELECEK HAFTA MECLİS'E GELİYOR
Yapılacak düzenlemeye ilişkin açıklama yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Asgari ücretteki vergileri kaldırmak için gerekli düzenlemeyi gelecek hafta hayata geçirebiliriz." dedi.