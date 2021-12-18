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Türksat 5B uydusu fırlatma rampasında yerini aldı

SpaceX aracılığıyla uzaya fırlatılacak Türksat 5B uydusu, ABD'de bulunan Cape Canaveral Üssü'ndeki fırlatma rampasında yerini aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Aralık 2021 23:54
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Türksat 5B uydusu fırlatma rampasında yerini aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin son yıllarda uydu kapasitesini 2 katına çıkardığını belirterek "Türksat 5B'yi de fırlatmak için güzergahtaki bütün kontrolleri gerçekleştirdik, şu ana kadar bir problem yok, hazırlık süresi içinde bir problem çıkmazsa uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız." dedi.

Sayan, Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılacağı ABD'de bulunan Cape Canaveral Üssü'nün Space X uydu fırlatma komuta kontrol merkezi önündeki oturumda konuştu. Sayan, Türksat 5B uydusu için son kontrolleri yaptıklarını ve geri sayımın başladığını bildirdi.

Türkiye'nin son yıllarda uydu kapasitesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun rehberliğinde 2 katına çıkardığını vurgulayan Sayan, "Bu sene başında Türksat 5A uydumuzun fırlatması gerçekleşti ve hizmete alım töreni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türksat yerleşkesinde yaptık. 5A bu sene başında fırlattık. Türksat 5B'yi de fırlatmak için güzergahtaki bütün kontrolleri gerçekleştirdik, şu ana kadar bir problem yok, hazırlık süresi içinde bir problem çıkmazsa uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız." ifadesini kullandı.

Sayan, Türkiye'nin uydu kapasitesini artırması konusuna da değinerek Türksat 6A uydusunun da 2023'te uzayda yerini alacağını ve böylelikle uzayda da Türkiye'nin tüm haklarının korunacağını söyledi.

Eskiden uydu sistemlerinin ağırlıkla yayıncılık amaçlı kullanıldığını anımsatan Sayan şunları kaydetti:

"Bugün ise uydularımızı yayıncılıkta tabii ki kullanılıyoruz ama başta ağırlıklı olarak internet servisleri ve interneti kabloyla götüremediğimiz yerler olmak üzere köylerimize, ticari olarak operatörlerin interneti götüremediği yerlere interneti uydu üzerinden veriyoruz. Bugün fırlatacağımız uydu da Ka-Bant sayesinde sadece ülkemiz kapsama alanında değil, Akdeniz'in büyük bölümü, İtalya'nın güneyinde başlayacak şekilde, Afrika'nın büyük bölümü kapsama altına alınacak. Bu demek oluyor ki biz bu ülkelerin de haberleşmesine doğrudan katkıda bulunacağız. Ülkemiz bu hizmeti ihraç edecek."

Sayan, Türkiye'nin haberleşme sisteminde yerlilik oranında neler yapıldığına da değinerek Türksat 5B'de yerlilik konusunda ne yaptıklarından bahsetti.

Uydu konusunda yerdeki deneyimin önemine işaret eden Sayan, "Ne üretirseniz üretin yerde uydu deneyimine sahip olmazsanız o ürünleri satamıyorsunuz. Türksat 5B uydumuzun iki tane parçası bir tanesi ASELSAN, bir tanesi de başka bir yerli firmamız tarafından geliştirilen ve yerde bütün testleri yaptığımız haberleşme modüllerini uydumuza yerleştirdik ve uydumuzla artık uzayda bu sistemlerini test edilmesi ve kullanılması sonucunda bunları ihraç edebiliyor olacağız. Uydu yapma kapasitesinde onun üstüne Türksat 6A uydumuzu tamamen yerli milli imkanlarla yaptığımız uydumuz. Biz yerlilik oranını artırıyoruz. Şimdiye kadar sadece uyduyu alıp kullanan pozisyonda iken artık uyduları içinde kendi yerli modüllerini koyan ve bir sonraki aşamada da kendisi uydusunu üretip ihraç eden ülkeler kategorisine gireceğiz." diye konuştu.

Sayan, 6A ile ilgili ayrıntılara da değinerek Türkiye'nin uydu alanında kapasitesini son 3 yılda 2'ye çıkardığını belirtti.

Yeni Ekonomi Modeli'nde olduğu gibi üretimle istihdamı artırarak sonuç almaya çalıştıklarını söyleyen Sayan şöyle devam etti:

"Türksat 6A'da işte bu üretim potansiyelimizi ortaya çıkarabilecek en büyük projelerden bir tanesi. Uydu alanında dünyada ilk 20'deyiz bunu daha yukarıya çıkarabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Uydu alanında, bütün kurumlarımız iş birliği içinde güçlerini ortaya koyarak Türkiye'yi bulunduğu seviyeden daha üst seviyeye üretimle nasıl çıkarabiliriz gösterdiğimiz en önemli projelerden bir tanesi. Bu sözle olmuyor yaparak oluyor. 6A'da şuan da mühendislik modelinin son testleri yapılıyor, bitmek üzere, bu testler bittikten sonra fırlatacağımız gerçek ana uydunun bütün testlerini yapıp 2023'te 6A'yı uzaydaki yerine koymuş olacağız. Fırlatmayı buradan yapacağız, onunla ilgili anlaşmalar tamam."

- "Büyük Türkiye konseptinin önemli bir parçası yerlileşme"

Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve Bakan Karaismailoğlu'nun önderliğinde tek hedeflerinin tam bağımsız büyük Türkiye olduğunu ifade etti.

Büyük Türkiye konseptinin önemli bir parçasının da yerlileşme olduğunun altını çizen Yüksek, "Yerlileşme de sabah kalktığınızda hadi yerlileşelim diyecek bir şey değil, bir süreci ve yaşam döngüsü var, bunları kademeli yerine getirmemiz gerekiyor. Türksat 5B de bu noktada çok önemli." dedi.

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Yüksek, ürünlerin uzaydaki yaşam süreçlerinin önemli olduğuna dikkati çekerek onların kabul edilmesinin, sektörde benimsenmesinin uzaydaki geçirdikleri aktif çalışılabilir sürelerin önemli olduğunu vurguladı. Yüksek, "Biz bunu ilk defa Türksat 5B ile başlatmış oluyoruz. Bu önemli bir adım. Büyük Türkiye ve yerlileşme için önemli bir adım. Bunların hepsi daha sonra 6A'nın geliştirilmesinde bize güç verecek. Tüm bu gayretler Türkiye'mizi istediğimiz noktaya getirmemizi sağlayacak." ifadesini kullandı.

- "Türksat 5B ile veri haberleşmesi alanındaki ciromuzu artıracağız"

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok da Türksat 5B'nin diğer uydularda farkından bahsederek 2021'nin kendileri için önemli bir yıl olduğunu dile getirdi.

Aynı yıl içinde önemli 2 uyduyu uzaya gönderebiliyor olmanın Türksat ve kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirten Ertok şunları kaydetti:

"Türksat 5B uydusu, Türksat için bir dönüm noktası. Şu ana kadar uydularımızda ağırlıklı olarak televizyon yayıncılığı olarak hizmet veriyorduk. Son yıllarda artan veri haberleşmesi ihtiyacıyla operatörlerin büyük bölümünde de veri haberleşmesine yatırım çok daha fazla arttı. Bu yönde 2015-2016'da yaptığımız çalışmalarla 2017'de imzaladığımız sözleşmede Türksat 5B uydusunu tasarlayarak bugünlere geldik. Bu ihtiyacın önümüzdeki yıllarda da artacak olması ülkemizin genişbant uydu haberleşme ihtiyacının çok daha ilerleyecek olmasını göz önünde bulundurarak uydumuzu yüksek verimli haberleşme uydusu olarak tasarladık. Türksat 5B uydusunun en önemli özelliği sahip olduğu genişbant internet hizmeti imkanı. Uydumuzla sadece ülkemizde değil komşu ülkeler, Orta Doğu, Akdeniz, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Nijerya bölgesinde ciddi bir haberleşme imkanı sağlayacağız. Ülkemizin önümüzdeki yıllarda uydu internet, genişbant uydu haberleşme imkanını büyük oranda 5B uydusuyla karşılıyor olacağız. Dünyadaki gidişata paralel olarak önümüzdeki 5 yılda Türksat 5B ile veri haberleşmesi alanındaki ciromuzu, satışlarımızı artıracağız."

Ertok, Türksat 5B uydusunun 42 derecede görev yapacağını ve Türksat 5B ile 42 derecenin data hizmetleri içinde hat lokasyon haline geleceğini ifade etti.

Türksat 5B uydusunu Türksat'ın amiral gemisi olarak nitelendirdiklerini bildiren Ertok, "Türksat 5B şirketimizin en güçlü ve kapasiteli uydusu olacak. Şirketimizi ileriye taşıyacak, ülkemizin de bu alandaki ihtiyacını karşılamış olacak. Başarılı bir fırlatma sonunda yaklaşık 6 ay içinde uydumuzu hizmete almayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

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