UMED: Muharrem Sarıkaya'nın yaptığı emek düşmanlığıdır
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği: Muharrem Sarıkaya'ya derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Aralık 2021 19:12
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan kişiye tokat attığı görüntülere değerlendirmede bulundu.
İşte Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan emekçiye tokat atması, skandaldır, vandallıktır, emek düşmanlığıdır. Muharrem Sarıkaya'ya derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir.Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, çalışanı tokatladı Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız