Memur-Sen, Bakan Bilgin ile 'ek zam'mı görüştü
Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ek Zam'mı görüştü.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.
Yalçın, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Memur-Sen Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebini görüştüklerini bildirdi.
Yalçın, "Görüşmede, vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik." ifadesini kullandı.
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Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu Olarak,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ek Zam Talebimizi GörüştükAli YALÇIN (@_aliyalcin_) December 21, 2021
Vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk.Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için Ek Zam görüşmelerimizin başlamasını istedik. pic.twitter.com/mQ5WHuA1nv