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2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor. Zamla birlikte ek ödemeler de artacak.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 24 Aralık 2021 08:24
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2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: Memur ve emekli 2022 maaş zamlarında son dakika haberi: Yeni yılda milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personelin maaş, aylık ve sosyal destekleri artacak. Yaklaşık 13 milyon emeklinin zammı ve 4 milyondan fazla memurun alacağı fark 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile netleşecek. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ederken zam trafiği de hızlandı.

İşte memur maaşına yapılacak zam ile ilgili önemli açıklama, gelişme ve hesaplamalar...

YALÇIN: "MİLİMETRİK HESAP YAPIYORUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı ele alındı. Yalçın, tüketici fiyatlarındaki artışın memuru zorladığını ifade ederek, en düşük memur maaşı dikkate alınarak seyyanen bir artış, refah düzenlemesi beklediklerini söyledi.

Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. Milimetrik hesaplar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yükseltilmesi konusunda inisiyatif kullanacağını düşünüyoruz. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" dedi.

EK ÖDEMELER DE ARTIYOR

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe (1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4) değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.

EK FARKLA ZAM ALINACAK

Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını ek farkla birlikte zamlı alacak. Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dahil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekalet ücreti, vekalet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile yardığımı ödeneği hesabında çalışmayan eş, 2 çocuk esas alınıyor. Bunlar da dikkate alındığında maaşlar daha da yükselecek

2022'DE MEMUR MAAŞ ZAMMI

TÜKİT Temmuz ayından Kasım sonuna kadar geçen beş aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğunu açıkladı. Buna göre yüzde 10.48'lik zam aralık enflasyonu sıfır bile olsa ödenecek. Memur ve memur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde yüzde 3 oranında zam verilmişti. Enflasyonun yüzde 3'ü aşması durumunda enflasyon farkı verileceği toplu sözleşmede hükme bağlanmıştı.

Maaş zamları 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile netleşecek. Buna karşın Aralık enflasyonu yüzde 2 gerçekleşirse memur ve memur emeklileri yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 9.7, enflasyon yüzde 3 olursa yüzde 10.8 enflasyon farkı alacak. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor. Memura yönelik sosyal refah düzenlemesinin de seyyanen veya yüzde 5 civarında olacağı tahmin ediliyor.

REFAH PAYI VERİLECEK

Çalışma Bakanı Bilgin de, enflasyonun toplu sözleşmede belirlenen ücretin üzerinde çıkması halinde farkı vereceklerini ifade ederek, "Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz" demişti.

MEMURDA VERGİ MUAFİYETİ

Memur-Sen Başkanı Yalçın, vergi muafiyetinin işçi ve memura yansımasının farklı olduğunu belirterek, "Gelir vergisi muafiyeti herkese eşit yansımıyor. Memurda bordro farklı, vergiye esas matrah 2800'lü rakamları ifade ediyor. Gelecek yıl Ocak'ta yüzde 10 enflasyon farkı gelecek olsa yüzde 5, Temmuz'da yüzde 7 zam ilave ederken en düşük memur maaşına yansıyacak tutar (15 yıl hizmetlide) 38 lira, 9/1 öğretmende 59 lira, işçide ise 423 lira fark ediyor. Sözleşmeli mühendiste 387 lira fark ediyor.

TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ KAZANIMLAR

Memurlar Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme masasından da önemli kazanımlarla kalkmıştı.

Toplu sözleşmeye yeni sosyal haklar ve yardımlar damgasını vurmuştu. İşte onlardan bazıları:


*Aile yardımı 429 lirayı geçti.

*Hemşire ücretlerinde ilave 300 lira artış olacak


*Emekliye ödenen 2437 lira tazminat tutarı 2.559 liraya çıktı

*Şeflerin maaşı 179 lira zamlandı

*Koruma ve güvenlik görevlileri 143 lira fazla alacak

*Yangında ölen itfaiye personelinin mirasçısına 179.347 lira tazminat

*Engelli çocuğu olana 189 lira çocuk yardımı

*Tabip, diş tabiplerine ilave zam 215 lira oldu

*Ebe, hemşirelerin özel hizmet tazminatı yüzde 40 arttı

KAPAT [X]

*Sağlık çalışanlarına milli bayramda yüzde 25 nöbet zammı

*Acil serviste röntgen, laboratuvarda çalışanların nöbet ücreti yüzde 50 zamlandı

*Eğitime hazırlık ödeneği 1325 liraya yükseldi

*Öğretmene tatil günlerinde de ek ders ücreti ödenecek

*Orman yangınına katılanlara her uçuş için 190 lira yangın tazminatı

*Orman muhafaza memurlarının özel hizmet tazminatı 180 lira arttı

*Sendikalı memura aylık 88 lira zam yapıldı.

HAZAL ATEŞ

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