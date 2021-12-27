Hararet düşüyor: Araç fiyatları üzerindeki baskılar hafifleyecek

Tüm dünyada yaşanan pandemi sıkıntısı, global otomotiv sektörüne İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en karmaşık dönemi yaşattı. Çip krizi ile iyice etkisi artan bu durum dünyanın hemen her noktasında araç bulunurluğu konusunda sıkıntılara neden oldu. Bunların üzerine ülkemizde yaşanan döviz fırtınası, bu süreci Türkiye adına daha zor bir imtihana çevirdi. Hükümetin döviz kurları ile ilgili adımları neticesinde dalgaların şiddetini azalttığı fırtınada, sektör profesyonelleri 2022'ye daha olumlu bakmaya başladı.

İşte sektörden 2022 beklentileri:

OYDER

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, iniş ve çıkışlarla her aya başka olayın damga vurduğu bir yılın geride bırakıldığına işaret ederek "Yıla başlarken 1 milyon adede doğru bir yürüyüşümüz vardı ancak kasım sonu itibarıyla pazar 675 bin civarında gerçekleşti. Geçen seneyi yakalamak ve geçmek için 100 bin adet daha satılması gerekiyor. Tedarikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu rakama ulaşmak zor görünüyor" dedi.

TOYOTA

Parça tedarik konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle talebin çok altında üretim gerçekleştiği ve bu durumun global bir sorun olarak yaşanmaya devam ettiğini söyleyen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt "Bu durum, sadece Türkiye'de üretim yapan fabrikaların değil, dünyada tüm fabrikaların, tüm markaların ortak sıkıntısı. 2022 İçin sektör temkinli bir yaklaşım içinde. Çip krizi aşılır ve ÖTV baremleri gerektiği zamanlarda gecikmeden güncellenirse 2022'deki satışların 2021 yılı ile aynı seviyelerde olacağını öngörüyorum. Bunun yanında kurlar, faiz seviyesi de çok belirleyici unsur olarak karşımıza çıkıyor. Kurun, enflasyonun ya da faiz oranlarının yüksekliğinden ziyade öngörülebilir olması da gerekiyor" dedi.

RENAULT

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş açıklamasında, aralık ayında sektörün alışık olduğu yılsonu trendinin bu yıl görülemeyeceğini belirterek "Bu ay otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplam pazarda 60-70 bin adet arasında olmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda pazar tahminimizi geçen yılın biraz altında, 740 bin seviyelerinde tutuyoruz. Çip krizinin önümüzdeki kısa ve orta vadede devam edecek gibi görünüyor. Tedarik sorunu öngörülebilirlik anlamında işimizi zorlaştırsa da en iyi ve yeterli stok için mücadele ediyoruz. Öte yandan, döviz kurundaki volatilitenin seyrine göre bir taraftan temkinli, diğer taraftan iyimser duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HYUNDAI

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel çip krizinin 2022'nin ilk yarısında da etkili olacağını düşündükleri işaret ederek "Tedarikte yaşanacak olası aksamalar, kurlardaki dalgalanmalar ve ekonominin stabilitesinin sağlanamaması, pazarın dengelerinde de zaman zaman değişkenlikler oluşturabilir. Yıl içindeki bu değişkenlikler, pazarın da beklenen seviyelere ulaşamamasına neden olabilir. Ancak şartlar olumlu gerçekleştiğinde pazarın bu yılın altında kalmayacağını öngörebiliriz" şeklinde konuştu.

HONDA

2021 yılını alışılmışın dışında "sıra dışı" olarak nitelendiren Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer "Salgın sebebiyle artan bir mobilite ihtiyacı talepleri hareketlendirirken, otomobilin yeniden bir yatırım aracı olarak görülmesi durumu tetikledi. Öte yandan çip krizi ve ham madde fiyatlarındaki yükselişler nedeniyle arzı giderek azalan, üretimi küresel çapta düşen, oynak kurlar ve ÖTV matrah sınırları nedeniyle fiyatlamada zorluklar yaşanan bir durum oluştu. Şartlarda değişiklik olmaz ise önümüzdeki yıl için en iyi senaryo, sektörün bu yıl gerçekleşen üretim, ihracat ve satış rakamlarını yakalaması olacaktır" dedi.

OTOMERKEZİ

Dövizdeki düşüşle bir anda 25 bin aracın ilana çıktığına dikkat çeken Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş "İkinci elde sağlıklı bir alım-satım fiyatı oluşması için kurun bir noktada sabitlenmesi artık önemli bir gerçek. Rölatif dönemde, otomotiv sektörü ve ikinci el araç pazarı için kur istikrarının fonksiyonunu görmüş olduk. 2022 yılının ilk çeyreğinde tedarik zincirindeki aksaklıkların giderileceğini düşünerek, otomobil fiyatlarındaki bu gerilimli duruşun ilk çeyrek sonunda son bulacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

OTOSHOPS

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu 2022'de pazarı yine 2. elin domine edeceğini işaret ederek "Çip kriz nedeniyle ne yazık ki 2022 yılında da 0 araç bulunurluğunda sorunlar yaşanacak. Öte yandan magnezyum krizi, parça üretimi ve lojistik sorunları devam ediyor. Bu açıdan baktığınızda 2022 yılında otomotiv sektörünü 2. el pazarı domine edecek diyebiliriz. Kullanılmış araçta fiyatları etkileyen birçok etken var. 3 katına varan fiyat artışları yaşadık. 2022 yılının ilk 3 ayı sektör için çok önemli. Bu noktada döviz kurları ve sıfır araç tedarik durumu önemli" şeklinde konuştu.

Ali ÇELİK