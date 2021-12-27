Omicron panikletti, üniversitelerden online eğitim kararları gelmeye başladı

Omicron varyantı tedirginliği ülkemizi ve tüm dünyayı sararken online eğitime geçilip geçilmeyeceği konusu yeniden gündeme geldi. Bilindiği üzere koronavirüs ilk patlak verdiğinde online eğitim modeline geçilmiş, ardından gerekli tedbirler alınarak yüz yüze eğitime devam edilme kararı verilmişti.

Veliler ve öğrenciler, omicron varyantı tedirginliklerinden dolayı online eğitim kararının alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki Online eğitim olacak mı? Online eğitime geçilecek mi?

ÜNİVERSİTELERDE ONLİNE EĞİTİM HAZIRLIĞI

Gelen son dakika bilgilerine göre bazı üniversitelerde uygulamalı dersler hariç tüm derslerin online yapılması kararlaştırıldı. Diğer üniversitelerde de bu konu ile ilgili hazırlıklara başlandığı öğrenildi.

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Üniversite, iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da online düzenleneceğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi de 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.