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Sosyal medyada yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

Sosyal medyadan gelir elde edenler için vergi 1 Ocak'ta başlıyor. Bir sosyal medya platformu üzerinden 14 bin kişinin yaklaşık 4 milyar lira gelir elde ettiği hesaplandı. Buna göre, 2022 yılı için 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek. Fenomenlerin bu istisnadan yararlanması için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açması gerekiyor.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 27 Aralık 2021 08:10
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Sosyal medyada yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

Dünyanın en büyük video platformu YouTube başta olmak üzere sosyal medya üzerinden gelir elde edenler için 1 Ocak 2022'de yeni dönem başlıyor. Youtuber'ların belli bir gelirin üstünde gelir vergisinden istisna ancak altında yüzde 15 stopaja tabi olmasına yönelik yasanın ardından Gelir İdaresi Başkanlığı da uygulama tebliği yayınladı. Buna göre, 2022 yılı için 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek. Bu tutara kadar beyanname verilmesine gerek kalmayacak.

Bu tutara kadar getirilen istisna gerçek kişiler için geçerli olacak. Fenomenlerin bu istisnadan yararlanması için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açması gerekiyor.

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULUYOR

Gelir İdaresi sosyal içerik üreticilerini "Sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla paylaşımlar yaparak tanıtım, tavsiyede bulunarak bir ürün, hizmetin satın alınması için diğer kullanıcıları etkileyen, paylaşımlarının izlenmesi sayesinde reklam gelirinden pay alan başta olmak üzere içerik üreticili ile gelir elde eden gerçek" olarak tanımladı. İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen kazançlar, gelir vergisinden istisna tutulacak.

İSTİSNA İÇİN BİR ŞART VAR

İstisnadan yararlanmak için tüm hasılatın tahsili için bankalarda hesap açılması şartı getirildi. Yurt dışındaki bir bankada açılan hesap istisna kapsamında olmayacak.

İLK ADIMDA NE YAPMAK GEREKİYOR?

Fenomenlerin ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak istisna belgesi alması gerekiyor. Başvurudan önce ticari kazanç yönünde gelir vergisi mükellefi olanların kayıtlı faaliyetlerinin istisna kapsamına giren faaliyetlere uygun olup olmadığına bakılacak.

Ticari kazanç yönünden bir mükellefiyet yoksa istisna belgeleri alınabilecek. İstisna belgelerinin bankaya ibraz tarihinden itibaren bir ay için banka hesabına ilişkin bilgilerin vergi dairesine bildirilmesi gerekiyor. Örneğin, ticari kazancı bulunmayan Mustafa Bey, Şubat 2022'de vergi dairesin başvurdu ve istisna belgesi talep etti.

Vergi dairesi bu kişiyle ilgili mükellefiyet tesis ettikten sonra istisna belgesi verecek. Bu belge faaliyetiyle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarının açılışında kullanılacak. Mevcut hesaplar da istisna belgesinin ilgini bankaya ibrazıyla hasılatın tahsil etmesi için kullanılabilecek.

KİRA, FAİZ GELİRLERİ ENGEL DEĞİL

Youtuber ve uygulama geliştiricilerin kira, faiz gibi başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması, yüzde 15 stopaj kesintisine tabi olmalarına engel teşkil etmeyecek. İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespiti halinde, eksik tahakkuk eden vergi gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. İstisnadan yararlanmak için dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılmaması gerekiyor.

İstisna uygulamasında söz konusu tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirilecek. Gelecek yıl için belirlenen tutar 880 bin lira olup, hesaba yatırılan tüm ödemelerden kesintiyi bankalar yapacak, muhtasar beyanname ile beyan edip ödenecek.

BAŞVURMAYAN BEYAN ESASINA GEÇER

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Yeni dönemde YouTuber'lar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek.

Kendisi başvurup banka hesabı açmayan istisnadan yararlanamayacak, beyan esasına geçecek. Kazanç 880 bin liranın üzerindeyse istisnadan çıkıyor. Beyan esasına geçilmesi kazanca göre tespit edilecek.

Elde edilen hasılatın tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı tespit edilirse vergi cezası ile karşı karşıya kalınacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre göre geçen yıl yaklaşık 20 bin kişinin bu platformlardan gelir elde ediyor.

2018-2020 yıllarında yapılan çalışmalarda sadece bir sosyal medya platformu işleticisi üzerinden ortalama 14 bin kişinin yaklaşık 4 milyar lira gelir elde ettiği belirtiliyor.

HAZAL ATEŞ

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