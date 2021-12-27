Tacizi de cinayeti de inkar ettiler

31 Ekim'de yaşanan olayda, Batıkent'te bir AVM önündeki parkta bulunan çardakta oturan iki kız Mert T. ve Yunus S.'nin kendilerine tacizde bulunması üzerine Kılıçdoğan'dan yardım istemişti.

Kılıçdoğan çıkan tartışma sırasında bıçaklanarak öldürülmüştü. Taciz iddiasını yalanlayan katil zanlısı Mert G.'nin ifadesinde, Kılıçdoğan'ın kendilerine küfür ettiğini öne sürerek, "Yunus ve bende bıçak yoktu. Kimin bıçakladığını bilmiyorum" dedi. Yunus S. ise, "Üzerime gelince itekledim. Aramızda kavga çıktı. Bana vurdu. Etraftakiler kavgayı ayırdı. Mert de kavganın içindeydi ama bıçak görmedim" dedi. Tacize uğrayan D.G. ise, "Bizi rahatsız ettiler.

İçlerinden birisinin A.T.'nin omzuna dokunduğunu gördüm. Parktaki Haydarcan Kılıçdoğan'dan yardım istedik. Mert T.'nin elinde bıçak vardı. Bıçakla karnına doğru hamle yaptığını gördüm. Diğeri de tekme atıyordu" ifadelerini kullandı.

İLKER TURAK