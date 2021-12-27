Haşemalı kız kardeşleri havuzdan çıkaran site yöneticisine hapis cezası

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Hülya B. 2 yıl önce kızları Berra B. (13) ve Azra B.'yi (9), oturdukları sitenin ortak havuzuna gönderdi. İki kardeş neşe içinde yüzüp eğlenirken, iddiaya göre sitenin yönetim kurulu başkanı Belgüzar Özmutlu, kızları "Haşamalı" oldukları için, "Yasak" diyerek havuzdan çıkardı.

Bunun üzerine anne Hülya B., avukatı Yusuf Türe aracılığıyla Özmutlu ile site yöneticileri Ceyhun Çelebi, Hüseyin Sakar ve Tayfur Sökmen'den şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı da 4 şüpheli hakkında "Nefret ve ayrımcılık" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Erdemli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında mütalaa veren duruşma savcısı, sanıkların her ne kadar "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından cezalandırılmaları istense de, gerçekleşen suçun, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarını kapsadığını belirterek sadece sanık Belgüzar Özmutlu'nun 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırmasını talep etti. Suçlamayı kabul etmeyen Özmutlu ise sitenin yönetim kurulunun açık havuza haşama ile girmeyi yasakladığını ve alınan kararı onu anne Hülya B.'ye bildirdiğini öne sürdü.

10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Davayı sonuçlandıran mahkeme, site yöneticileri Ceyhun Çelebi, Hüseyin Sakar ve Tayfun Sökmen'in olayda herhangi bir kasıtlarının olmadığını belirterek beraatlarına, Belgüzar Özmutlu'yu ise "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu cezayı daha sonra 10 aya indiren mahkeme, ardından hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına hükmetti.