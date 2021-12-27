Pitbull için polis 'zabıtayı ara', zabıta 'polisi ara' diyor

Sabah Gazetesi köşe yazarı Mevlüt Tezel, son dönemde yaşanan pitbull saldırılarında yaşanılan mağduriyetleri ele alarak, önlem almada karşılaşılan sorunları dile getirdi.

Tezel'in yazısının ilgili kısmı:

Pitbull gibi tehlike arz eden köpekler sorunu, 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüzünün parçalanmasıyla gündem oldu. Aslında birçok evladımız bu vahşi köpekler yüzünden ağır yaralandı. Hayatını kaybedenler bile var.

Bu sorunu yıllardır yazıyorum. Yazınca da linç yiyoruz! Çünkü sosyal medyada güçlü bir köpeksever lobisi var. Söyledikleri de şu: "Pitbulların doğuştan saldırgan olduğunu destekleyecek bilimsel bilgi yok." Golden Retriever da bir köpek, hiç bu cinsin insanları parçaladığını gördünüz mü?

Uysal Pitbullar da var, bu noktada sahibinin tutumu fark yaratıyor. Ancak Pitbullar, çok güçlü oldukları için sahipleri onları bilinçsiz yetiştirirse tam bir yok ediciye dönüşüyor. Genelde gençler ve serseri tipler bu köpeği silah gibi yanında taşıyor.

Belediyeler ise sosyal medyadaki köpeksever lobisinden çekindikleri için başıboş köpekler ve Pitbull gibi tehlikeli köpeklere karşı önlem almıyor.

Aslında 'Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır' diye bir kanun var. Bu hükme uymayanlara hayvan başına 6.306 TL para cezası verilir ve hayvanlara el konulur.

Bu köpeklerin bazı sahipleri uyanık, "Benim köpeğim melez" diyor. Hayır, efendim 2007'de yasaklı köpekler listesine yukarıda yazdığım ırkların melezleri de ilave edildi.

POLİS 'ZABITAYI ARA, ZABITA 'POLİSİ ARA'

Başıma geldiği için biliyorum; çocuk parkında ağızlıksız, tasmasız Pitbull'u salıyorlar. Polisi arıyorsun, "Köpek saldırmadan biz müdahale edemiyoruz, zabıtayı arayın" diyorlar. Zabıtayı arıyorsun "Biz bir şey yapamayız, polisi ara" diyorlar! Yani bu vahşi köpekler birini parçalamadığı sürece harekete geçilmiyor! Kanun var ama uygulayan yok!



