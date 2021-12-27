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Somali Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı açığa aldı

Somali Cumhurbaşkanı Farmajo, Başbakan Muhammed Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzuk ve kamu arazisini kötüye kullanma" suçlamalarıyla açığa aldı.

Eklenme : 27 Aralık 2021 09:46
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Somali Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı açığa aldı

Somali Cumhurbaşkanı Farmajo, Başbakan Muhammed Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzuk ve kamu arazisini kötüye kullanma" suçlamalarıyla açığa aldı.

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