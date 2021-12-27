Taksilerde karar sonrası plaka ve kira fiyatlarına zam

Taksinin de arasında olduğu ulaşım grubuna, yüzde 36 zam kararı verildi.

Yılbaşından itibaren geçerli olacak zamlar, plaka sahiplerinin kazancını artırdı.

TAKSİ PLAKASI 3 MİLYONU GEÇTİ

Daha önce 2.6 milyon lira olan bir taksi plakasının fiyatı 3 milyon lirayı geçerken, kira bedeli ise 11 bin lirayı buldu.

1 OCAK'TAN İTİBAREN YENİ TARİFE

Taksi ücretleri UKOME'de alınan karardan sonra 1 Ocak itibarıyla zamlanıyor.

Yeni yılda taksilerde kısa mesafe ücreti 20 lira olacak.

Daha önce 5 lira 50 kuruş olan taksimetre açılışı ise 7 lira oldu.