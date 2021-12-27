Edirne'de FETÖ şüphelisi polis ile vergi müfettişi gözaltına alındı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan polis ile vergi müfettişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Aralık 2021 11:10
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada polis S.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
VERGİ MÜFETTİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan vergi müfettişi gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanması"nın deşifresine yönelik soruşturmada vergi müfettişi K.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız