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Migros'tan sonra CarrefourSA da yüzde 30 indirim yaptı

Migros, üreticilerle yaptıkları görüşmeler sonrasında bazı ürünlerin fiyatlarında indirime gittiklerini bildirdi. CarrefourSA da marketlerinde ve Carrefoursa.com e-ticaret sitesinde satılan ürünlerin 20 Kasım öncesindeki kur seviyesine göre fiyatlandırılacağını duyurdu. Aralarında kaşar peyniri, ayçiçek yağı ve sütün bulunduğu bir çok üründe indirime gidildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Aralık 2021 14:35
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Migros'tan sonra CarrefourSA da yüzde 30 indirim yaptı

Migros, üreticilerle görüşmeler yaparak indirimli fiyatların uygulandığı duyurdu. Konuya ilişkin Migros'tan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

YÜZDE 10 İNDİRİM YAPILDI

"Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçekyağı 109 TL'ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL'den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL'den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL'den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL'den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL'den, Migros bal 19,95 TL 'den, Selpak 24'lü tuvalet kağıdı 59,90 TL'den satılmaktadır."

İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsünün netleşeceği aktarılan açıklamada, bunun da perakendecilerin fiyatlarına indirim olarak yansıyacağı kaydedildi.

Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilmesi durumunda indirimlerin daha da etkinleşeceğinin kaydedildiği açıklamada, "Migros'ta üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte, tüketicinin alım gücü ve aile bütçesini bir an önce ferahlatmak için un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimler hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

CarrefourSA doğru fiyat politikasıyla yüzde 30'a varan indirimleri reyonlarına yansıttı

Son zamanlarda artan kur seviyesine bağlı olarak gıda ürünlerine yapılan zamlar, kur seviyesinin tekrar düşmesi ile yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. CarrefourSA'dan yapılan açıklamada, "CarrefourSA, olarak 11 bin çalışanımızla faaliyette olan 733 marketimiz ve Carrefoursa.com e-ticaret sitemiz üzerinden sizlerin de desteğiyle her gün yüz binlerce müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve doğru fiyat politikasıyla ulaştırıyoruz. Ülkemizi seviyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz. Bize düşenin doğrusunu yapmak olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecektir" denildi.

CarrefourSA reyonlarda yer alan Carrefour ve belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası, su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30'a varan indirim gerçekleştirdi.

CarrefourSA'dan verilen fiyat bilgilerine göre Carrefour Kaşar Peynir 500 gram 39.90 TL'den, Carrefour Ayçiçek Yağı 5 Litre 109 TL'den, Pınar Kahvaltı Keyfi Tost Peyniri 600 gram 48.95 TL'den, Barilla Makarna çeşitleri 6.25 TL'den, Carrefour Yağlı Süt 1 Litre 6.90 TL'den, Silen Ultra Tuvalet Kağıdı 12'li 27,49 TL'den, Pınar Tereyağ 1000 gram 99.95 TL'den ve Komili Ege Sızma Zeytinyağı 1 Litre 59.90 TL'den satışa sunuldu.

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