Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!

Bilindiği üzere, 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin 35 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Yükseköğretim kurumları öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir ." İfadesi bulunmaktadır.

Bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarınca ilgili akademik yıl içerisinde güz ve/veya bahar dönemi olmak üzere Tezsiz ve/veya Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci alım ilanları "kurumsal web sayfalarında" ilan etmektedirler.

Son yıllarda gerek devlet gerek vakıf yükseköğretim kurumlarının artmasıyla birlikte yükseköğretime erişim giderek artmakta, hatta 100-2000 YÖK Doktora Bursunun da yaygınlaşmasıyla birlikte lisansüstü eğitime olan ilgi gözle görülür düzeyde yükselmiştir. Bu açıdan, mezun olduğu alanda veya farklı alanlarda lisansüstü eğitim görmek isteyen kişiler lisansüstü öğrenci alım çağrıları üniversitelerin kendi web sayfalarında duyurulduğu için başvuru dönemlerinde ilanları tek tek takip etmek zorundadırlar. Bu yüzden, birçok aday bazı üniversitelerin ilanlarından haberdar dahi olamamaktadır .

Bu sorunun çözümü için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından merkezi bir duyuru sistemi kurulduğu takdirde, lisansüstü eğitim hedefi olan adayların devlet ve vakıf üniversitelerinin yüksek lisans ve doktora öğrenci alımlarını kolaylıkla takip etmeleri sağlanabilir. Söz konusu sisteme üniversitelerin aradığı asgari ALES, Yabancı Dil, Lisans Mezuniyet Notu ile başvuruda istenilen belgeler ve başvurunun şahsen/posta veya elektronik sistem aracılığıyla yapılıp yapılamayacağı da belirtebilir. Bu konuda yazılım olarak altyapının Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılması, ilanların giriş işlemleri ise üniversiteler tarafından yürütülebilir.

"Dijitalleşen YÖK" mottosuyla çalışmalarını yürüten Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, lisansüstü eğitime ilgi duyan herkesin işini kolaylaştıracak bu basit sistemi kurması ümidiyle konuyu dikkatlerine sunmak istiyoruz!