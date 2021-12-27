İlan edilen kadroların tamamında adaylar tarif edildi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi İnönü Üniversitesinden bölünerek 7141 sayılı Kanunla Malatya'da 2018 yılında kurulmuş bir devlet yükseköğretim kurumu olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

İlgili yükseköğretim kurumu kurulduğu günden bugüne kadar gerek akademik personel alımlarında gerekse sözleşmeli personel ilanlarında adayları tarif eden şartlara yer vermekte, durum böyle olunca kamuoyunda sürekli gündem olmaktadır. Yakın bir zamanda temizlik görevliliğinden öğretim görevlisi olarak atanan kişi bu işin üniversitelerde zirvesi olmuştur.

Gelin görün ki herhangi bir denetim olmadığı sürece bu tür ilanların biteceği yoktur! Aksine her geçen gün ölçüsü de kaçmaktadır .

Örneğin, ilgili üniversite tarafından 18 Aralık 2021 tarihinde ilan edilen sözleşmeli personel kadrosunda adayları tarif eden sertifikalara yer verilmiştir. İşte onlardan bazıları:

-Sanayi Tipi Kenevir Yetiştiriciliği Kursu Sertifikasına Sahip Olmak

-Kapalı ortam çalışanlarına yönelik biyolojik ve kimyasal güvenlik kursu sertifikasına sahip olmak,

-Güvenlik Görevlilerine Yönelik Risk, Kriz ve Afet Yönetim Kursu Sertifikasına Sahip Olmak,

-İş Dünyasında Örgütsel Davranış, Stres Yönetimi ve Liderlik Kursu Sertifikasına Sahip Olmak,

-C# Programlamaya Giriş Sertifikasına Sahip Olmak,

-Google Dokümanlar Kullanım Sertifikasına Sahip Olmak,

-İleri Ofis Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak (Word, Excel, PowerPoint Vb.)

Belki bu mecradan onlarca kez yazmamıza rağmen nereden alındığı dahi belli olmayan sertifikalarla insanlar çok düşük KPSS puanlarıyla memur yapılmaya devam etmektedir.

Merkezi alımın giderek azaldığı, sözleşmeli personel alımlarının ise aksine giderek yaygınlaştığı bugünlerde hak ve hukuka sığmayan ilanlara kimse tarafından dur denmemesi örselenen adalet ve liyakat kavramlarını daha da zedeleyici bir boyuta dönüştürmüştür.