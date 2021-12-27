Gelir vergisi düzenlemesi bekar memurlara daha fazla katkı yapacak?

KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları bugün açıklanacak
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları bugün açıklanacak
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
BDDK'dan 5 kişi hakkında suç duyurusu
BDDK'dan 5 kişi hakkında suç duyurusu
Migros'tan sonra CarrefourSA da yüzde 30 indirim yaptı
Migros'tan sonra CarrefourSA da yüzde 30 indirim yaptı
Emniyet ve Jandarma'dan ortak operasyon: 23 bin adreste arama yapılacak
Emniyet ve Jandarma'dan ortak operasyon: 23 bin adreste arama yapılacak
İki öğrenciyi darp eden okul müdürüne soruşturma başlatıldı
İki öğrenciyi darp eden okul müdürüne soruşturma başlatıldı
Kripto para düzenlemesi Meclis gündemine geliyor
Kripto para düzenlemesi Meclis gündemine geliyor
POMEM için başvuru süreci başladı
POMEM için başvuru süreci başladı
Yeni kanuna göre memurlar nasıl vergilendirilecek?
Yeni kanuna göre memurlar nasıl vergilendirilecek?
Memurların 'sağlık raporları' ile ilgili 'hakem hastane' ayrıntısı!
Memurların 'sağlık raporları' ile ilgili 'hakem hastane' ayrıntısı!
'Çevre bilinci ve iklim değişikliğiyle ilgili öğretmenlere eğitim verilecek'
'Çevre bilinci ve iklim değişikliğiyle ilgili öğretmenlere eğitim verilecek'
Bakan Soylu'dan İBB'ye teftiş açıklaması
Bakan Soylu'dan İBB'ye teftiş açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayısını açıkladı
Emekli maaşında yüzde 50 oranında zam beklentisi
Emekli maaşında yüzde 50 oranında zam beklentisi
Dayakçı ögretmen için yeni iddia: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı
Dayakçı ögretmen için yeni iddia: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı
Pitbull için polis 'zabıtayı ara', zabıta 'polisi ara' diyor
Pitbull için polis 'zabıtayı ara', zabıta 'polisi ara' diyor
TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na randevu vermeme nedenini açıkladı
TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na randevu vermeme nedenini açıkladı
Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
11 kamu kurumu 392 personel almak için ilana çıktı
11 kamu kurumu 392 personel almak için ilana çıktı
Hararet düşüyor: Araç fiyatları üzerindeki baskılar hafifleyecek
Hararet düşüyor: Araç fiyatları üzerindeki baskılar hafifleyecek
Vatandaşa gizli destek: Gazda 100 milyar liralık faturayı hazine ödedi
Vatandaşa gizli destek: Gazda 100 milyar liralık faturayı hazine ödedi
AK Parti 2023'e hazırlanıyor: Sandıkta hileye dijital tedbir
AK Parti 2023'e hazırlanıyor: Sandıkta hileye dijital tedbir
Kademeli fatura dar gelirliyi koruyacak
Kademeli fatura dar gelirliyi koruyacak
Mahrem imamlara finansal darbe: Birbirlerinden gizli çalışıyorlar
Mahrem imamlara finansal darbe: Birbirlerinden gizli çalışıyorlar
Erdoğan'a NFT tabanlı 'İstanbul'un Dijital Anahtarı' hediyesi
Erdoğan'a NFT tabanlı 'İstanbul'un Dijital Anahtarı' hediyesi
EGO'dan yeni ücret tarifesi açıklaması
EGO'dan yeni ücret tarifesi açıklaması
34 mahkumun kaldığı koğuşta 11 kişi koronavirüse yakalandı
34 mahkumun kaldığı koğuşta 11 kişi koronavirüse yakalandı
İçişleri Bakanlığı, İBB'ye 'özel teftiş' başlattı
İçişleri Bakanlığı, İBB'ye 'özel teftiş' başlattı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat sınavlarının soru ve cevapları yayımlandı
Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat sınavlarının soru ve cevapları yayımlandı
Türkiye yalan habere muhatap olma noktasında dünyada birinci
Türkiye yalan habere muhatap olma noktasında dünyada birinci
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Gelir vergisi düzenlemesi bekar memurlara daha fazla katkı yapacak?

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmasının tüm çalışanlara uygulamaya geçmesi ile önceki yıllarda uygulanan Asgari Geçim İndiriminden bekar olan personele daha fazla katkı yapacağı, uygulamada indirilecek gelir vergisi tutarı % 20'lik diliminde dikkate alınarak artırılır ise yüksek gelir vergisi kesilenler için ayrıca avantaj olacağı ve damga vergisinden istisna tutarı kadar maaşlarda artış olacağından (37,98 TL) yararlı olduğunu düşünmekteyiz

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 27 Aralık 2021 15:14
Yazdır
Gelir vergisi düzenlemesi bekar memurlara daha fazla katkı yapacak?

17 Aralık 2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonun Kararı ile 01/01/2022 den geçerli olan asgari ücret günlük 166,80 TL ve aylık 166,80*30:5004 TL olarak belirlenmiş ve bu ücretten gelir ve damga vergisinin alınmamasına karar verilmiştir. Buna göre, Gelir Vergisi Kanununun Ücretlerde "İstisnaları" düzenleyen 23'üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen18. No'lu bent eklenmiş.

"Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu pirimi ve işsizlik sigorta pirimi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır."

Bu düzenlemeye göre memur maaşlarında hesaplanacak gelir vergisinde, ilgili ayda geçerli olan brüt asgari ücretten (5004 TL) işçi Sosyal Güvenlik Kurumu primi (700,56 TL) ve işsizlik sigorta primi (50,04 TL) düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna edilmekte (Net ücret kadar: 4253,40 TL*0,15: 638,01 TL) ancak, yıllık toplam kümülatif vergi matrahının tabi olduğu için, istisna tutarını aşan ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, uygulanacak gelir vergisi dilimi ve oranının ilgili ay ve önceki aylardaki istisna tutarlarının da eklenmesi suretiyle belirlenmesi ve verginin bu şekilde belirlenen kümülatif tutarın tabi olduğu vergi dilimleri ve oranları dikkate alınarak hesaplanması anlamına gelmektedir.

Buna göre; memurların önceki yıllarda olduğu gibi gelir vergisi matrahı bulunacak (gelir vergisine tabi maaş ödeme kalemlerinin toplamından- istisna olan kalemler düşülerek) daha sonra aylık vergi matrahı ve vergi dilimine çarpılması sonucu gelir vergisi tutarı hesaplanacak. Bulunan bu tutardan net asgari ücretin vergi dilimine çarpılması sonucu olan gelir vergisi ile karşılaştırılacak eğer memurun gelir vergisi daha fazla ise aradaki fark kadar bordrosunda gelir vergisi kesintisi olacaktır.

Gelir Vergisi

5510 sayılı Kanuna Tabi

Asgari Ücret Tutarı

Aylık Tutarı

312,85

Aylık Tutarı

5004,00

Ek Gösterge Tutarı

750,83

Taban Aylık Tutarı

3264,46

Kıdem Aylık Tutarı

104,28

Yan Ödeme Tutarı

117,40

Toplam

4.549,82

Toplam

5004,00

Engellilik İndirimi

0,00

Engellilik İndirimi

0,00

Y.M.E. Kişi (% 9)

684,23

S. G.Kr. Prim Kişi (%4)

700,56

S.S.P. Kişi (% 5)

380,13

İşsizlik Sigorta Primi Kişi

50,04

Sendika Kesintisi

0

Sendika Kesintisi

0,00

Şahıs Sigortası

0,00

Şahıs Sigortası

0,00

Gelir Vergisi Matrahı

3.485,46

Gelir Vergisi Matrahı

4253,40

Hesap Gelir Vergisi

522,82

Hesap Gelir Vergisi

638,01

Kişiden Kesilmesi gereken Gelir vergisi

0 (-115,19 TL)

Gelir Vergisi

5434 sayılı Kanuna Tabi

Asgari Ücret Tutarı

Aylık Tutarı

312,85

Aylık Tutarı

5004,00

Ek Gösterge Tutarı

750,83

Taban Aylık Tutarı

3.264,46

Kıdem Aylık Tutarı

104,28

Yan Ödeme Tutarı

117,40

Toplam

4.549,82

Toplam

5004,00

Engellilik İndirimi

0,00

Engellilik İndirimi

0,00

Y.M.E. Kişi (% 9)

1.168,86

S. G.Kr. Prim Kişi (%4)

700,56

S.S.P. Kişi (% 5)

0,00

İşsizlik Sigorta Primi Kişi

50,04

Sendika Kesintisi

0,00

Sendika Kesintisi

0,00

Şahıs Sigortası

0,00

Şahıs Sigortası

0,00

Gelir Vergisi Matrahı

3.380,96

Gelir Vergisi Matrahı

4253,40

Hesap Gelir Vergisi

507,14

Hesap Gelir Vergisi

638,01

Kişiden Kesilmesi gereken Gelir vergisi

0 (-130,87 TL)

Gelir vergisi tarifesindeki dilimlere göre vergi oranı belirlenirken bu şekilde hesaplanan kümülatif tutarlar dikkate alınacağından bu kişinin gelir vergi matrahı 10. Ayda (Ekim) %20 lik dilime girecek olup

5510 sayılı Kanuna Tabi: 3.494,46 *0,20: 698,89 TL,

5434 sayılı Kanuna Tabi: 3.389,96* 0,20: 677,99 TL

olarak asgari ücretin gelir vergisini geçerek gelir vergisi kesilmeye başlanacaktır. Ancak, bu karşılaştırma asgari ücretlinin vergi diliminin %20 lik kısmına geçtiğinde indirim tutarı artacak olur ise yani (% 15 lik dilim için: 638,01 TL %20 lik dilim için gelir vergisi 850,68 TL olur ise) hiç vergi vermeyeceği anlamına gelmektedir.

Aynı durum da 1. Dereceli bir öğretmen içinde geçerli olacaktır.

Gelir Vergisi

5510 sayılı Kanuna Tabi

Asgari Ücret Tutarı

Aylık Tutarı

312,85

Aylık Tutarı

5004,00

Ek Gösterge Tutarı

625,70

Taban Aylık Tutarı

3264,46

Kıdem Aylık Tutarı

104,28

Yan Ödeme Tutarı

49,61

Toplam

4.356,89

Toplam

5004,00

0,00

0,00

Engellilik İndirimi

0,00

Engellilik İndirimi

0,00

Y.M.E. Kişi (% 9)

602,64

S. G.Kr. Prim Kişi (%4)

700,56

S.S.P. Kişi (% 5)

334,80

İşsizlik Sigorta Primi Kişi

50,04

Sendika Kesintisi

0

Sendika Kesintisi

0,00

Şahıs Sigortası

0,00

Şahıs Sigortası

0,00

Gelir Vergisi Matrahı

3.419,45

Gelir Vergisi Matrahı

4253,40

Hesap Gelir Vergisi

512,92

Hesap Gelir Vergisi

638,01

Kişiden Kesilmesi gereken Gelir vergisi

0 (-125,09 TL)

Gelir Vergisi

5434 sayılı Kanuna Tabi

Asgari Ücret Tutarı

Aylık Tutarı

312,85

Aylık Tutarı

5004,00

Ek Gösterge Tutarı

625,70

Taban Aylık Tutarı

3264,46

Kıdem Aylık Tutarı

104,28

Yan Ödeme Tutarı

49,61

Toplam

4.356,89

Toplam

5004,00

0,00

0,00

Engellilik İndirimi

0,00

Engellilik İndirimi

0,00

Y.M.E. Kişi (% 9)

658,63

S. G.Kr. Prim Kişi (%4)

700,56

S.S.P. Kişi (% 5)

0,00

İşsizlik Sigorta Primi Kişi

50,04

Sendika Kesintisi

0,00

Sendika Kesintisi

0,00

Şahıs Sigortası

0,00

Şahıs Sigortası

0,00

Gelir Vergisi Matrahı

3.398,26

Gelir Vergisi Matrahı

4253,40

Hesap Gelir Vergisi

509,74

Hesap Gelir Vergisi

638,01

Kişiden Kesilmesi gereken Gelir vergisi

0 (-128,27 TL)

Ancak, öğretmeler kalan indirilecek gelir vergisi tutarını ilgili aya ait ek ders ödemesinde de dikkate alınacağını düşünmekteyiz. (Daha önce kalan AGİ tutarı dikkate alınmaktaydı.)

Anılan Kanunda damga vergisi ile ilgili olarak; "1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan "ücretlere ilişkin kağıtlar" ibresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir."

Bu düzenleme uyarınca, asgari ücret üzerinden damga vergisi alınmayacak, memurlarda ise aylık damga vergisi matrahından brüt asgari ücret kadar istisna uygulanacaktır. Örneğin, damga vergisi matrahı: 8000 TL olan için Damga vergisi tutarı 60.72 TL iken indirim yapıldıktan sonra (8000-5004: 2296) 22,74 TL olacak ve her ay 37,98 TL eksik ödeme yapılarak memurun maaşında artış olacaktır.

Sonuç olarak asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmasının tüm çalışanlara uygulamaya geçmesi ile önceki yıllarda uygulanan Asgari Geçim İndiriminden bekar olan personele daha fazla katkı yapacağı, uygulamada indirilecek gelir vergisi tutarı % 20 lik diliminde dikkate alınarak artırılır ise yüksek gelir vergisi kesilenler için ayrıca avantaj olacağı ve damga vergisinden istisna tutarı kadar maaşlarda artış olacağından (37,98 TL) yararlı olduğunu düşünmekteyiz. Ancak önceki uygulama ile yeni uygulama arasında aylık 300 TL fark olacağını düşünmemekteyiz.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış
2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış
Memurun ikinci altı aylık zammı öne mi çekiliyor?
Memurun ikinci altı aylık zammı öne mi çekiliyor?
Enflasyon farkı alacak memur ve emekliler ek zammı bekliyor
Enflasyon farkı alacak memur ve emekliler ek zammı bekliyor
18.5 milyon çalışana da vergi yok
18.5 milyon çalışana da vergi yok
2022 yılı gelir vergisi oranları yayımlandı
2022 yılı gelir vergisi oranları yayımlandı
2022 yılında devlet tarafından yapılacak bazı ödemeler ve tutarları
2022 yılında devlet tarafından yapılacak bazı ödemeler ve tutarları

Bu Habere Tepkiniz

Gelir vergisi düzenlemesi bekar memurlara daha fazla katkı yapacak?
Gelir vergisi düzenlemesi bekar memurlara daha fazla katkı yapacak?
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmasının tüm çalışanlara uygulamaya geçmesi ile önceki yıllarda uygulanan Asgari Geçim İndiriminden bekar olan personele daha fazla katkı yapacağı, uygulamada indirilecek gelir vergisi tutarı % 20'lik diliminde dikkate alınarak artırılır ise yüksek gelir vergisi kesilenler için ayrıca avantaj olacağı ve damga vergisinden istisna tutarı kadar maaşlarda artış olacağından (37,98 TL) yararlı olduğunu düşünmekteyiz
İntihar eden polisin varislerine borç çıkarılabilir mi?
İntihar eden polisin varislerine borç çıkarılabilir mi?
Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin vermiş olduğu görüşlerden biri, görevden uzaklaştırıldığı dönemde intihar eden Emniyet Amirine ödenen aylığından 1/3 oranına tekabül eden tutarın varislerine borç çıkartılıp çıkartılmayacağına ilişkindir.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
İlan edilen kadroların tamamında adaylar tarif edildi
İlan edilen kadroların tamamında adaylar tarif edildi
Malatya Turgut Özal Üniversitesinin sözleşmeli personel alımlarının tamamında alınacak adayları tarif eden sertifikalara yer verilmiştir.
Danıştay'dan siyasi eleştirileri nedeniyle 'meslekten atılan' imam için güzel haber!
Danıştay'dan siyasi eleştirileri nedeniyle 'meslekten atılan' imam için güzel haber!
Danıştay 12. Dairesi, siyasi içerikli beyanlarda bulunduğu gerekçesi ile meslekten atılan imam hatibin itirazını haklı buldu.
İş yerinin camını kıran teknisyen memuriyetten atılır mı?
İş yerinin camını kıran teknisyen memuriyetten atılır mı?
Danıştay 2. Dairesi, kamu malına zarar verme suçundan dolayı 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi üzerine memurluğa alınma şartlarını kaybettiğinden bahisle memuriyetinin sona erdirilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Danıştay İDDK: Görevde yükselme yönetmeliğinde 'muğlak ve subjektif' kriter olamaz
Danıştay İDDK: Görevde yükselme yönetmeliğinde 'muğlak ve subjektif' kriter olamaz
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, MEB'in şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrosu için "Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapmış olmak" şeklindeki düzenlemesini hukuka uygun buldu.
Mucize Olmadı! Dört sertifika şartı yazınca 55 KPSS puanlı aday memur oldu
Mucize Olmadı! Dört sertifika şartı yazınca 55 KPSS puanlı aday memur oldu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunda dört sertifika şartı yazılınca 55 KPSS puanlı bir aday büro personeli olmaya hak kazandı!
Koordinatör öğretmenlerin ek derslerine ilişkin davalar sonuçlandı
Koordinatör öğretmenlerin ek derslerine ilişkin davalar sonuçlandı
Danıştay'dan koordinatör öğretmenlerin ek derslerine ilişkin iptale 3 gerekçe
Danıştay'dan TUS'a girecek mavi kart sahiplerine ilişkin önemli karar
Danıştay'dan TUS'a girecek mavi kart sahiplerine ilişkin önemli karar
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, TUS'a girecek mavi kart sahibi adayların yabancı veya mavi kartlı seçeneklerden sadece birini seçebileceklerine ilişkin düzenlemenin hukuka uygun olduğuna ilişkin kararı onadı.
8 bin polis alımı için POMEM giriş sınavı duyurusu yayımlandı
8 bin polis alımı için POMEM giriş sınavı duyurusu yayımlandı
Polis Akademisi Başkanlığı 8 bin polis alımı için 28. dönem POMEM sınavı giriş duyurusunu yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı 20 müfettiş yardımcısı alacak
Milli Savunma Bakanlığı 20 müfettiş yardımcısı alacak
Milli Savunma Bakanlığı 20 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2022
Elkızı 11. bölüm fragmanı
Elkızı 11. bölüm fragmanı
Elkızı dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Elkızı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Elkızı 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı FOX'ta...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 ocak 2022
Haftanın fırsat ürünleri (04-08)
Haftanın fırsat ürünleri (04-08)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri