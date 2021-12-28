AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak

Mahkeme bu yıl bitmeden 6 dosyayı daha esastan karara bağlayacak.

Esastan görüşülecek dosyalar arasında,

24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun'un 25. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 28. maddesinin yedinci fıkrasının ".kovuşturma veya yargılamanın tamamlanması için öngörülen hedef süreler Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir."

81 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de bulunmakta. Bu kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 10 adet Çevre ve Şehircilik Müşaviri kadrosu ihdas edilmişti.

29/6/2021 tarihli ve (77) numaralı Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istenilen 6. Maddesinde "Kurul, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Kurulun belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle yükümlüdür." Hükmü yer almaktadır.