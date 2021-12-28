Karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı? MEB'den açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin olarak verilen görüş yazısında;

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152'nci maddesinin "III-Ortak Hükümler" bölümünün üçüncü fıkrasında; "Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

Ancak;

a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,

b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,

c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,

hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde devlet memuru olarak görev yapanların; uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklarda kullandıkları hastalık izinleri, yatarak tedavi gördükleri sürelerdeki hastalık izinleri ile sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri dışındaki diğer hastalık izinlerinin, bir takvim yılı içerisinde toplam 7 günü aşması halinde aşan günlerdeki zam ve tazminatlarının %25 eksik ödenmesi gerekmektedir."

denilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Dolayısıyla Covid-19 teşhisi konulması veya Covid-19 hastası temaslısı olmasına bağlı olarak zorunlu ev izolasyonuna alınması nedeniyle hastalık izni kullananların aylıklarından, bu izinlerin bir takvim yılı içerisinde toplam 7 günü aşması halinde aşan günlerdeki zam ve tazminatlarının %25 eksik ödenecektir.

Ahmet KANDEMİR