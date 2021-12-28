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Pitbull saldırına uğrayan Asiye'nin yürek burkan sorusu

Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynadığı sırada pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş (4) Türkiye'nin gündeminde olmaya devam ediyor. Antalya'da yapılan 4 saatlik doku naklinin ardından uyutulmaya devam ediliyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 28 Aralık 2021 09:35
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Pitbull saldırına uğrayan Asiye'nin yürek burkan sorusu

Minik Asiye'nin doku nakli operasyonuna girmeden önce annesi Zübeyde Ateş'e "Yüzüm iyileşecek mi?" diye sorduğu annesinin ise "Ömer hocamız senin yüzünün iyileştirecek. Eskisi gibi olacaksın" diyerek moral verdiği öğrenildi. İşte Asiye'nin o sözleri ve son durumuyla ilgili son dakika açıklamaları

Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş (4), Antalya'da yapılan 4 saatlik doku naklinin ardından uyutulmaya devam ediliyor. Minik Asiye'nin doku nakli operasyonuna girmeden önce annesi Zübeyde Ateş'e "Yüzüm iyileşecek mi?" diye sorduğu annesinin ise "Ömer hocamız senin yüzünün iyileştirecek. Eskisi gibi olacaksın" diyerek moral verdiği öğrenildi.

YÜZÜNE VE SAÇ DERİSİNE NAKİL YAPTIK

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, "Asiye'deki normal bir doku kaybı değil, ciddi bir yaralanma. Yüzündeki sinirlerde ciddi hasarlar, çene ve kulakta 3 boyutlu kayıplar vardı. Yüzüne ve saç derisine operasyon yaptık. Sırtından ve bacağından doku nakilleri gerçekleştirdik.

Nakledilen dokunun tutması önemli. Birkaç gün doku tutmama riski var. Yoğun bakımdan uyandırıldıktan sonra nakledilen dokularının takibini yapacağız.

TAM İYİLEŞMESİSİ BİR YIL SÜREBİLİR

İki hafta sonra gelişmelere bakılarak değerlendirme yapacağız ve yeniden doku nakline başlayacağız. Yüz felci riski bulunuyor, gerekirse o konuda da müdahalede bulunacağız. Bu süreçte bir sorun çıkmazsa ve hayati tehlike riski tamamen ortadan kalktıktan sonra diğer işlemleri yapmaya başlayacağız.

ÇOCUĞU ZAMANINDA KURTARMIŞLAR

Yüz nakli gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ciddi bir travma geçirmiş. Elimizden geleni yapacağız. Tam iyileşme bir yılı bulabilir. Ailenin de morali iyi. Çocuğu zamanında kurtarmışlar" dedi.

VALİ, "GÜZEL GÜNLER ONU BEKLİYOR"

Asiye Ateş'in annesi, babası, halası ve dedesini ziyaret eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı'da, "Bu akşam yada yarın yoğun bakımdan çıkacak. Ömer Özkan, başarılı bir operasyon olduğunu söyledi. Ciddi manada doku zedelenmeleri olduğu için önümüzdeki süreçte de yeni, operasyonlar yapılması gerekecek. Ailenin durumu ve moralleri iyi. Aile ile cuma gecesinden bu yana iletişim halindeyiz. Misafir ediyoruz. İnşallah böyle feci bir olayı bir daha yaşamayız.

Asiye kurtulacak. İnşallah güzel günler onu bekliyor" dedi.

ASİYE'NİN BABASINA İŞ

Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep programı sırasında ziyaret edip işçileriyle yemek yediği Erdem Soft Tekstil fabrikasında işe başlatıldı. Ziyaret sırasında işçilerle birlikte yemek yiyen Erdoğan, bu sırada Hüseyin Ateş ile telefonla görüşürken fabrika sahibinin kendisini işe alma talebi üzerine, işlemlerin başlatılacağı bilgisini verdi.

KAPAT [X]

Dün SGK'ya başvurarak işe girişi yapılan Hüseyin Ateş'in, Asiye'nin tedavinin bitip Gaziantep'e dönmesiyle birlikte fabrikada fiilen çalışmaya başlayacağı öğrenildi.

SİTE YÖNETİMİNE SGK İNCELEMESİ

Öte yandan SGK, olayan sonra Hüseyin Ateş'i işten çıkaran Nevşan Site Yönetimi hakkında inceleme başlattı. Cuma günü siteye giden 2 SGK müfettişi firmanın evraklarını inceledi.

İnceleme sürecinin başlamasıyla en geç hafta içinde işlemlerin tamamlanacağı ve herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde firmaya ceza kesilebileceği öğrenildi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK

MEHMET BONCUK

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