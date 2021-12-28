En değerli 10 Türk futbolcu!
Tahmini bonservis bedeli en yüksek Türk futbolcular listesi yayınlandı. Listedeki yıldızlarımızın büyük bölümü Avrupa liglerinde top koşturuyor KPMG araştırma şirketi, en değerli Türk futbolcular listesini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Aralık 2021 09:20
En değerli 10 isimden 8'i Avrupa'nın büyük liglerinde forma giyerken Süper Lig'den 2 isim listede yer aldı. İşte o yıldızlar ve tahmini bonservis değerleri:
1 - Hakan Çalhanoğlu - Inter - 39.6 milyon euro
2 - Çağlar Söyüncü - Leicester - 37.8 milyon euro
3 - Merih Demiral - Atalanta - 25.2 milyon euro
4 - Ozan Kabak - Norwich - 22.3 milyon euro
5 - Cengiz Ünder - Marsilya - 21.5 milyon euro
6 - Zeki Çelik - Lille - 21.3 milyon euro
7 - Yusuf Yazıcı - Lille - 20.7 milyon euro
8 - Uğurcan Çakır - Trabzonspor - 19.2 milyon euro
9 - Enes Ünal - Getafe - 18.7 milyon euro
10 - Altay Bayındır - Fenerbahçe - 17.3 milyon euroMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız