Asansör kabini ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
Bursa'da bir otelde bakımını yaptığı asansör ile duvar arasındaki boşlukta sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 09:30
Asansör bakım firmasında çalışan Umut Can Türk (24), Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan otele geldi.
Türk, bakım sırasında asansörün henüz bilinmeyen nedenle hareket etmesi sonucu kabinle duvar arasında sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız