Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek

Hatırlanacağı üzere, 6 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi alımında "Antrenörlük Eğitimi Bölümüne alınacak Araştırma Görevlisi alımında "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans mezunu olmak, Beden Eğitimi ve Spor programında doktora yapıyor olmak, EN AZ İKİNCİ KADEME OKÇULUK ANTRENÖRLÜK BELGESİNE SAHİP OLMAK." şartı arandığını, spor bilimleri alanının uygulama dersler bakımından geniş bir havuza sahip olmakla birlikte araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak kişilerden yalnızca Okçuluk alanında antrenörlük belgesi istenmesi hususunun ilanın belirli bir aday/ları tarif ettiğinin somut işareti olduğunu 7 Aralık 2021 tarihli yazımızda gündeme getirmiştik.

24 Aralık 2021 tarihinde ilan edilen ön değerlendirme sonuçlarına bakıldığında; durum ne yazık ki tam da bahsettiğimiz gibi oldu ve söz konusu ilanın yazılı aşamasına bir kişinin davet edildiğini gördük.

İster istemez bu durumu gördükten sonra ulusal düzeyde ilan edilen araştırma görevlisi kadrosundaki şartı yalnızca bir kişi taşıyorsa, ister istemez şu soruyu gündeme getirmek gerekiyor:

BU KADRO KİŞİYE ÖZEL Mİ AÇILMIŞTIR?

Yargıya konu edilmesi halinde de mevzuatında tanımlanmayan bir belge şartı koyulduğundan dolayı anılan kadronun İPTALİ'nin gerçekleşmesi çok yüksek bir ihtimaldir. Umuyoruz, Hitit Üniversitesi ilerleyen süreçte hukuki sorunların doğmaması için ilanı yazılı aşamada iptal eder!

