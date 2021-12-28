TCDD arsa ve işyerlerinden kira alamıyor

TCDD'nin 10 yıldır kirasını alamadığı birçok taşınmazı olduğu ortaya çıktı. Aralarında iş merkezi, akaryakıt istasyonu, restoran, eğlence merkezi, otopark, büfe, pastane gibi taşınmazların da yer aldığı işyerlerinin biriken kira borcu, 51 milyon 854 bin liraya ulaştı. Bazı işyerleri 110 aydır kira ödemiyor.

110 AYDIR ÖDENMİYOR

Sayıştay, 'Bedelsiz kullanıma dönüşen' kiraların tahsil edilmesini, aksi takdirde hukuki süreç başlatılarak, sözleşmelerin feshedilmesini istedi. Sayıştay'ın TCDD denetim raporunda, yıllarca kuruma kira borcu takan yerlerin listesine yer verildi. 22 ayrı taşınmazın kira borçları, 10 aydan 110 aya kadar çıkıyor. TCDD'nin 22 ayrı taşınmazla ilgili biriken kira alacağı 51 milyon 854 bin liraya ulaştı. İstanbul Maltepe'de bulunan iş merkezi 8.5 yıldır kirasını ödemiyor. Bu iş merkezinin tam 20 milyon 534 bin lira kira borcu bulunuyor.

Taşınmazların borcu yıllardır birikiyor