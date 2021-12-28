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Kripto parada 450 bin TL'sini kaybetti, aile içinde dehşet yaşattı

Adana'da eşini vurup başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulunan şahsın kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lira kaybettiği için cinnet getirdiği ortaya çıktı. Yaralı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, kocanın hayati tehlikesi sürüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 10:07
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Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner (28) tartıştığı 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner'e (28) tabancayla ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içerisinde yere yığılırken, eve gelen baba Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı. Uyaner babasına, "Seni de vururum" dedikten sonra tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.

Baba Uyaner'in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çift, ameliyata alındı. Çiftin, 2 ay önce ikiz bebek dünyaya getirdikleri ve olayın yaşandığı sırada 3 çocuklarının da evde olduğu bildirildi. Olayı haber alıp eve gelen çiftin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Öte yandan, Yunus Emre Uyaner'in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 450 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı. Uyaner'in psikolojik tedavi gördüğü, sık sık ailesi ve eşiyle tartıştığı iddia edildi. Ayrıca Uyaner'in, olaydan bir gece önce başka bir evde kaldığı, eşini ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

Hastanede tedavi gören Melike Yağmur Uyaner hayatını kaybetti, Yunus Emre Uyaner'in ise tedavisi devam ediyor.

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