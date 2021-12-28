2021'de en çok hangi tatlı tarifleri arandı?

İnternet ortamında ekmek ve tatlı yapma akımlarıyla birlikte yeni tarifler de araştırılmaya başlandı.

Google, bu yıl boyunca en çok merak edilen, yapılışı konusunda en çok bilgiye ihtiyaç duyulan yemekleri listeledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre aratılan bu yemekler, hem dünyadan hem de Anadolu'dan birçok iz taşıyor. Google'ın yayınladığı listede şu yemek ve tatlılar yer aldı:

- Cizleme

- Panna Cotta

- Çiğ köfte

- Gulaş

- Galette

- Sufle

- Tulumba tatlısı

- Taco

- Soğuk baklava

- Güllaç