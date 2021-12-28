FETÖ'nün 'ev abisi' olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Savcılıkça tutuksuz G.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia sanık G.K. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık N.A'nın ifadelerine yer verildi.

G.K. ile örgüte ait aynı evde sohbet toplantılarına kaldıklarını belirten tanık, "G.K. FETÖ içerisinde 'ev abiliği' görevini yapıyordu. Bu görevi sırasında kod adı kullanıyordu. Ayrıca örgütsel toplantılara katılıyordu." ifadesini kullandı.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı anlatılan G.K'nin örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği bilgisine yer verildi.

Sanığın, ByLock kullanıcısı olduğu, "mahrem imam"ların talimatıyla FETÖ içerisinde "ev abiliği" yaptığı ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldığı belirtilen iddianamede, G.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

G.K, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.