Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, dolar kurunun seviyesi 11,8966 TL olduğu açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Aralık 2021 11:10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız