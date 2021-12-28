Türk Tarih Kurumu'ndan 'mavi tik' talebi

Türk Tarih Kurumu (TTK), Türk ve Türkiye tarihine ilişkin bilgilendirici içeriklere yer verdiği kurumun resmi "@ttkgovtr" adresine, sosyal paylaşım sitesi Twitter tarafından onaylı hesap anlamına gelen "mavi tık" verilmesini talep etti.

TTK, bu yıldan itibaren, ülke tarihini tüm yönleriyle ortaya koymak ve çarpıtmalara karşı ulusal ve uluslararası kamuoyunu aydınlatmak için resmi Twitter adresinde, bilgilendirici içerikler paylaşmaya başladı.

Kurum 2021'de 700'ü aşkın bilgilendirici içeriği sosyal medya hesaplarından çeşitli başlıklar altında paylaştı.

Tarihte iz bırakan kişilerin yaşam öyküleri ile Türk tarihinde önemli yeri olan olaylara ve kurumların tarihçelerine dair kısa videoların yer aldığı "Tarihte Bugün", şehirlerin TTK arşivinde bulunan fotoğraflarının yöresel müzikler eşiğinde verildiği "Kent Tarihi", farklı ülkelerin kısa tarihinin yaklaşık 10'ar dakikalık videolar halinde anlatıldığı "Ülkeler Tarihi" bu paylaşımlar arasında yer aldı.

Türk tarihindeki ilklere, önemli sanat eserlerine, az bilinen tarihi olaylara dair kısa bilgiler de "Özel Dosya" başlığıyla paylaşıldı.

Kurumun Youtube kanalında ise "Yaşayan Tarih" ve "Tarihe Gönül Verenler" adı altında profesyonel tarihçiler ile yerel tarih araştırmacılarının deneyimlerini ve tarihçilik serüvenlerini aktardığı röportaj serileri yayınlandı.

"Yunan Mezaliminin Sessiz Tanıkları" adlı kısa belgesel de Türkçe ve İngilizce olarak ulusal ve uluslararası kamuoyunun ilgisine sunuldu.

Ancak TTK, birçok kez onaylı hesap anlamına gelen "mavi tık" başvurusu yaptığı halde Twitter'dan olumlu sonuç alamadı.

TTK'den konuya ilişkin yapılan değerlendirmede, kurumun geniş bir kaynak taramasına dayanarak hazırladığı içerikleri sık kullanılan sosyal medya platformlarından kamuoyuna ulaştırmaya çalıştığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu konuda karşı karşıya kaldığımız en önemli engel, Twitter yönetiminin kurumumuzun onaylı hesap anlamına gelen 'mavi tik' başvurularını reddetmesidir. Her ne kadar hesabımızın tanıtım kısmında Türk Tarih Kurumunun resmi hesabı olduğu belirtilse de birçok kamu kurumunda bulunan mavi tik sembolünün bizim hesabımızda bulunmayışının Twitter kullanıcılarında belirsizlik yarattığına inanıyor ve bizi daha geniş bir kitleye ulaşmaktan alıkoyan bu hatadan yakın zamanda dönüleceğini umuyoruz."