Sahte içki operasyonunda 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı

4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
Sağlık sigortalarında yılın son indirimlerini kaçırmayın
Sağlık sigortalarında yılın son indirimlerini kaçırmayın
Kurtulmuş'un İBB Başkanı ile Genelkurmay Başkanını kıyaslaması ne kadar isabetli?
Kurtulmuş'un İBB Başkanı ile Genelkurmay Başkanını kıyaslaması ne kadar isabetli?
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümünde 2 astsubaya dava
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümünde 2 astsubaya dava
Ali Yalçın: 38 TL vergi muafiyeti ile yetinin denmesin!
Ali Yalçın: 38 TL vergi muafiyeti ile yetinin denmesin!
Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakan 1934 kişiye ceza
Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakan 1934 kişiye ceza
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak
Memur ve emekliler yapılacak zam oranı 3 Ocak'ta netleşiyor
Memur ve emekliler yapılacak zam oranı 3 Ocak'ta netleşiyor
Dayakçı öğretmen hakkında müfettişler tahkikatı tamamladı
Dayakçı öğretmen hakkında müfettişler tahkikatı tamamladı
Yerli oto ne kadar yerli? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı
Yerli oto ne kadar yerli? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı
İkinci el araba fiyatları bir ay sonra yüzde 50 düşecek
İkinci el araba fiyatları bir ay sonra yüzde 50 düşecek
Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
WhatsApp sohbet grubunda amirlerini eleştirdi disiplin cezası aldı!
WhatsApp sohbet grubunda amirlerini eleştirdi disiplin cezası aldı!
6 üniversite 253 Akademik personel almak için ilana çıktı
6 üniversite 253 Akademik personel almak için ilana çıktı
Kripto parada 450 bin TL'sini kaybetti, aile içinde dehşet yaşattı
Kripto parada 450 bin TL'sini kaybetti, aile içinde dehşet yaşattı
Pitbull saldırına uğrayan Asiye'nin yürek burkan sorusu
Pitbull saldırına uğrayan Asiye'nin yürek burkan sorusu
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü aday göstermekten vazgeçti
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü aday göstermekten vazgeçti
Merkez Bankası'ndan dövizden TL mevduata geçiş için yeni teşvik
Merkez Bankası'ndan dövizden TL mevduata geçiş için yeni teşvik
Sahibinden manipülasyon! 'İstediğimi yazarım' zihniyetiyle fiyatlar uçtu
Sahibinden manipülasyon! 'İstediğimi yazarım' zihniyetiyle fiyatlar uçtu
Yerli ırk yetiştiricileri: Bizimki asil köpek, pitbull silah
Yerli ırk yetiştiricileri: Bizimki asil köpek, pitbull silah
Kurtulmuş: İmamoğlu ya da İBB'ye açılmış bir soruşturma yok
Kurtulmuş: İmamoğlu ya da İBB'ye açılmış bir soruşturma yok
Bakan Nebati: Dövizini bozdurmak için insanlar yarışa girdi
Bakan Nebati: Dövizini bozdurmak için insanlar yarışa girdi
Sağlık Bakanlığı, Omicron görülen illeri açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Omicron görülen illeri açıkladı
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
BDDK'den 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısına suç duyurusu
BDDK'den 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısına suç duyurusu
Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Çavuşoğlu: Ermenistan ile ilk toplantı Moskova'da yapılacak
Çavuşoğlu: Ermenistan ile ilk toplantı Moskova'da yapılacak
Facebook ve WhatsApp'ın Rekabet Kurumuna açtığı davaya ret
Facebook ve WhatsApp'ın Rekabet Kurumuna açtığı davaya ret
Dövizdeki düşüş maliyetlere yansımadı! Üreticiler indirim bekliyor
Dövizdeki düşüş maliyetlere yansımadı! Üreticiler indirim bekliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sahte içki operasyonunda 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı

Emniyet ve Jandarmanın KOM birimlerince dün Türkiye genelinde 23 bin 688 iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 415 şüpheli de yakalandı- Aramalarda, 19 bin 966 litre ve 2 bin 292 şişe kaçak/sahte içki, 4 bin 365 adet içki aroması, 2 bin 542 adet sahte bandrol, 4 bin 571 paket kaçak sigara, 33 bin 300 doldurulmuş makaron ile 14 bin 46 sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 12:00
Yazdır
Sahte içki operasyonunda 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları (KOM) koordinesinde, dün Türkiye genelinde yapılan sahte "alkol" operasyonunda 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde, dün, halk sağlığının korunması, kaçak sahte içkinin ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla, sahte içki sattığı veya bulundurduğu şüphesi bulunan iş yerleri ile depolara yönelik eş zamanlı "Alkol" operasyonu düzenlendi.

21 bin 445 personelin katılımıyla, 23 bin 688 iş yeri ve depoda arama ve denetleme işlemi yapılan operasyonda, 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 415 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 19 bin 966 litre ve 2 bin 292 şişe kaçak/sahte içki, 4 bin 365 adet içki aroması, 8 bin 658 adet boş içki şişesi, 2 bin 542 sahte bandrol, 4 bin 571 paket kaçak sigara, 33 bin 300 adet doldurulmuş ve 23 bin 314 boş makaron, 220 puro, 26 tarihi eser, 6 kilogram esrar, 164 gram eroin, 14 bin 46 sentetik uyuşturucu, 18 tabanca, 17 tüfek ve bunlara ait 1316 fişek ele geçirildi.

Operasyon sonucu, 6 yasa dışı içki imalathanesi deşifre edildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Veli öğrencilerin gözü önünde okul müdürüne saldırdı
Veli öğrencilerin gözü önünde okul müdürüne saldırdı
Evden 27 tam altın ve 8 bin TL çalındı
Evden 27 tam altın ve 8 bin TL çalındı
Sedat Peker suç örgütüne yönelik dava yarın başlayacak
Sedat Peker suç örgütüne yönelik dava yarın başlayacak
Kardeşi tarafından öldürülen kadın öğretmene veda
Kardeşi tarafından öldürülen kadın öğretmene veda
Bıçaklayıp ağır yaraladılar, video çekip sosyal medyada yayınladılar
Bıçaklayıp ağır yaraladılar, video çekip sosyal medyada yayınladılar
Bir milyonluk kuyumcu soygunu: Çamurlu ayak içinden yakalandılar
Bir milyonluk kuyumcu soygunu: Çamurlu ayak içinden yakalandılar

Bu Habere Tepkiniz

Karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı? MEB'den açıklama
Karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı? MEB'den açıklama
MEB; Covid-19 teşhisi konulması veya Covid-19 hastası temaslısı olmasına bağlı olarak zorunlu ev izolasyonuna alınması nedeniyle hastalık izni kullananların aylıklarından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152'nci maddesi kapsamında kesinti yapılıp yapılamayacağı hususunda bakanlık görüş yazısı yayımladı.
Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek
Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek
Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin araştırma görevlisi alımında okçuluk belgesi şartı aranınca yazılı sınava bir kişi girecek!
Mücadelemiz güçlenerek devam ediyor... Sendikamıza davet
Mücadelemiz güçlenerek devam ediyor... Sendikamıza davet
Mücadelemiz güçlenerek devam ediyor
AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak
AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak
Anayasa Mahkemesi 30 Aralık 2021 Genel Kurul Gündemini açıkladı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?
Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?
Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, mesleğe başlamadan önce askerlik hizmetinin polislerin rütbe terfiinde sayılmamasına ilişkin kararı yayımlandı.
Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız
Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu.
Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?
Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?
Engelli indirimi tutarları gelir vergisi matrahından indirilmektedir.
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı
KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Gelir vergisi düzenlemesi bekar memurlara daha fazla katkı yapacak?
Gelir vergisi düzenlemesi bekar memurlara daha fazla katkı yapacak?
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmasının tüm çalışanlara uygulamaya geçmesi ile önceki yıllarda uygulanan Asgari Geçim İndiriminden bekar olan personele daha fazla katkı yapacağı, uygulamada indirilecek gelir vergisi tutarı % 20'lik diliminde dikkate alınarak artırılır ise yüksek gelir vergisi kesilenler için ayrıca avantaj olacağı ve damga vergisinden istisna tutarı kadar maaşlarda artış olacağından (37,98 TL) yararlı olduğunu düşünmekteyiz
İntihar eden polisin varislerine borç çıkarılabilir mi?
İntihar eden polisin varislerine borç çıkarılabilir mi?
Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin vermiş olduğu görüşlerden biri, görevden uzaklaştırıldığı dönemde intihar eden Emniyet Amirine ödenen aylığından 1/3 oranına tekabül eden tutarın varislerine borç çıkartılıp çıkartılmayacağına ilişkindir.
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak.
TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından uyarıldı
TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından uyarıldı
Canlı yayın esnasında yerli otomobil TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından uyarıldı.
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022
2021'in teknoloji skandalları
2021'in teknoloji skandalları
Yeni yıla günler kala teknoloji dünyasının skandal haberlerini derledik. Skandallar listesinin başında yine Facebook var. 2021, siber saldırılar ve veri ihlallerinin gölgesinde geçti. İşte 2021?in teknolojide yaşadığı en büyük skandallardan 5?i şu şekilde...