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MHP'den İBB'ye teftişe ilişkin açıklama: Yerinde ve değerli bir karardır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İçişleri Bakanlığının Türkiye'nin bütünlüğüne kasteden terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alındığına yönelik tespit ve şikayetler üzerine kapsamlı bir teftiş başlatması yerinde ve değerli bir karardır." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 12:03
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MHP'den İBB'ye teftişe ilişkin açıklama: Yerinde ve değerli bir karardır

Büyükataman, yazılı açıklamasında, Türkiye üzerinde oyunlar kurgulayan "şer cephesi"nin kur manipülasyonu üzerinden sokağı terörize etmek için "rezil" propaganda yürüttüğünü belirtti. Propagandanın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uyarıları ve hükümetin aldığı tedbirler sayesinde toplumda karşılık bulmadığını aktaran Büyükataman, şöyle devam etti:

"Aklıselimi ve kalbiselimi çoktandır terk eden, Türkiye'nin tökezlemesi için çalışan şer ittifakı, halkı umutsuzluğa, paniğe sevk etmek için karanlık mahfillerin felaket senaryolarını dillendirmekten, terör unsurlarıyla birliktelik yapmaktan utanmayacak kadar alçalmıştır. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının Türkiye'nin bütünlüğüne kasteden terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alındığına yönelik tespit ve şikayetler üzerine kapsamlı bir teftiş başlatması yerinde ve değerli bir karardır. Daha önce PKK'nın kayyımı sözde belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden el çektirilmesinde görüldüğü üzere zillet ittifakının temsilcileri, gizli ortakları ve yancıları; mezkur teftişin önüne geçmek için kendilerini ve partilerini siper etmiş durumdadır."

"Ardı ardına açıklama yapan ve henüz isimlerini ve irtibatlarını bilmedikleri kişileri savunmaya geçen şer ittifakının korktuğu, çekindiği bir şey mi vardır ki paniğe kapılmıştır?" sorusunu yönelten Büyükataman, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İçişleri Bakanlığı müfettişlerini üstü kapalı bir şekilde hedef alan ve yapılacak olan teftişin siyasi bir müdahale olduğunu söyleyenler açıklarını ve rezilliklerini bu şekilde örteceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar. 'Bu millet, sandıkta hür iradesiyle attığı oyların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır.' sözleriyle meseleyi milli iradeye müdahale olarak çarpıtan İP Başkanı, terör örgütü bağlantılı kişilerin belediyelerde yuvalanmasına destek verdiği gibi satır aralarında HDP'li ortaklarına da göz kırpmaktadır. Hanımefendinin kişisel tercihini bilemiyoruz ancak bu aziz milletin hiçbir ferdi, terör örgütü mensupları devlet içinde yuvalansın diye sandığa gitmedi."

Bir yandan erken seçim isteyenlerin diğer yandan "Hükümet baskın seçim yapacak" diyenlerin akıllarının karışık olduğunu aktaran Büyükataman, neyi, neden savunduğunu idrak edemez hale gelmiş partilerin Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey olmadığını belirtti. Büyükataman, erken seçim tartışmalarıyla Türkiye'nin enerjisini boşa harcayan "zilletin temsilcileri"nin seçim tarihini beklemek yerine terör örgütlerinden medet umacak hale gelmesinin izaha muhtaç olduğunu dile getirdi.

- "Türkiye teröriste aman vermemeye kararlıdır"

Birilerinin aceleci tavrının sebeplerinin 15 Temmuz 2016'da yaşanan büyük acılarla görüldüğünü hatırlatan Büyükataman, yeni acılara sebebiyet vermemek için herkesin aklını başına almasında ve terör örgütleriyle arasına mesafe koymasında fayda olduğunu kaydetti.

MHP'nin PKK uzantısı HDP'nin kapatılması konusundaki net tavrını ortaya koyduğunu aktaran Büyükataman, şöyle devam etti:

"HDP'yi partisinde ağırlayıp propaganda yaptırarak HDP'yi aklama yarışına girenlerin, belediyeleri terörün arka bahçesi haline getirmek isteyenlerin çabaları beyhudedir. HDP'nin ziyaretlerinde insanımızın dil, din, mezhep gözetilmeksizin temel hak ve özgürlüklere erişmesi gerektiği vurgusu yapan zilletin yancıları, teröristlerin ağzını kullanmaktadır. Türkiye'de insanımız dil, din, mezhep farkı gözetilmeksizin temel hak ve özgürlüklerden zaten faydalanmaktadır. Faydalanmadığını iddia edenlerin, insanımızın nelerden mahrum kaldığını madde madde sıralaması gerekmektedir. Aksi takdirde HDP ile birlikteyken terör propagandası yapanların, milletimizin karşısına geçtiğinde Yörük edebiyatı yapması ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. PKK uzantısı HDP'ye 'Terör örgütü ile arana mesafe koy, insanımızı şehit eden PKK'yı kına' diyemeyen zihniyet, devleti suçlayarak siyasi yol haritasını da göstermektedir."

Terör örgütlerinin belediye, parti, dernek, vakıf çatıları altında dokunulmazlık elde edeceğini düşünen herkesin yanıldığını belirten Büyükataman, "Birileri bile isteye terör örgütlerinin yanında konumlanabilir, Türkiye Cumhuriyeti devleti teröriste dağda da düzde de aman vermemeye kararlıdır ve büyük Türk milleti bu kararı sonuna kadar desteklemektedir." ifadesini kullandı.

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