TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 13:04
TCMB yaptığı açıklamada, bu ay ve gelecek ay gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.
İhale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:
Tarih
1 Ay Vadeli
3 Ay Vadeli
|29 Aralık 2021 Çarşamba
|100
|100
|30 Aralık 2021 Perşembe
|31 Aralık 2021 Cuma
|3 Ocak 2022 Pazartesi
|4 Ocak 2022 Salı
|100
|100
|5 Ocak 2022 Çarşamba
|6 Ocak 2022 Perşembe
|7 Ocak 2022 Cuma